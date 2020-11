R.A.M-Theater schafft Wunschorte in Sehlde

Das Freie Hildesheimer Theater R.A.M. hat in Kooperation mit der Kulturinitiative Sehlde eine Woche lang von Montag, 28. September, bis Sonntag, 4. Oktober, nachmittags und abends in verschiedenen Workshops und performativen Aktionen zusammen mit der Bevölkerung Wunschorte der Begegnung geschaffen und bespielt, so die Kulturinitiative Sehlde.

Das Projekt „Hubertas Roll-Laden“ wurde vom Fonds Darstellende Künste im Rahmen des Programms „Global Village Ventures“ mit Bundesmitteln unterstützt. Ziel ist es, künstlerische Unternehmungen in ländlichen Räumen zu befördern. R.A.M. beabsichtigte dabei, mit verschiedenen künstlerischen Impulsen einen Reflektionsprozess in Sehlde in Gang zu setzen.

Die Menschen beschreiben ihre Traumorte

In einem Online-Fragebogen, der in engem Austausch mit der Kulturinitiative vor Ort erstellt wurde, konnten die Menschen im Dorf bis Mitte September angeben, wie sie sich fühlen, welche Entwicklungen sie sich wünschen, was ihnen fehlt, welche Sehnsuchtsorte sie in der Welt haben, welche Künstler ihnen etwas bedeuten und welche konkreten Orte sie sich vor Ort erträumen, unabhängig von der tatsächlichen Machbarkeit.

Über 40 Wunschorte kamen zusammen, neben den Spitzenreitern Hofladen und Café auch ganz konkrete Vorschläge wie „Kino an der Scheunenwand auf der kleinen Wiese am Spielplatz“ und „Tele-Disco an der Telefonzelle“. Das Team vom R.A.M. – Mark Roberts und Manuela Hörr zusammen mit Ausstatterin Ines Glawe – machte sich daran, einen Wochenplan zur Verwirklichung möglichst vieler Orte und Interessen anzubieten.

Die Orte wurden Tag für Tag bespielt

Das Konzert „Sehlder Hitparade“ mit Lieblingsliedern aus den Fragebögen direkt im Dorfzentrum machte den Auftakt. Hier wurde das gesamte Programm vorgestellt und alle Fragebogen-Teilnehmer konnten bei einer Verlosung einzelne Produkte gewinnen, die man noch im Ort kaufen kann. Aus hygienischen Gründen konnte bei den Angeboten nur teilnehmen, wer sich vorher angemeldet hatte, auch die Gruppengröße war beschränkt – mal aufgrund des Angebots, mal aufgrund von Corona.

So malten Kinder, Jugendliche und Erwachsene Schilder für ihre Wunschorte, diese wurden mit Musik an die entsprechenden Plätze gebracht, und diese Orte dann Tag für Tag durch Bespielung eingeweiht. Auf dem Tanzboden – ein Platz zwischen Grundschule und Kirche – konnte zum Beispiel ein Swingtanz gelernt werden und es wurde aus Briefen eines Paares im 2. Weltkrieg gelesen.

In einem Online-Puzzle konnten die Mitspieler „Foto-Ansichten“ ihres Dorfes, die sie vorher eingereicht hatten, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zusammensetzen. Im Sehlder Beschwerdechor konnten sich die Bewohner ihren Frust von der Seele singen.

Das Projekt soll Spuren hinterlassen

Highlight war am Abend der Deutschen Einheit die Tele-Disco. Eine noch leerstehende Telefonzelle, die demnächst zur Bücherzelle umgebaut werden soll, wurde für eine Lichtinstallation zwischengenutzt, Kreidekreise auf der Straße markierten die Tanzplätze auf Abstand und zuvor eingesammelte Songwünsche stellten sicher, dass alle sich austoben konnten.

Schließlich wurde eine „Huberta“ gesucht, die zusammen mit Unterstützern fortan im „Huberta-Club“ die entstandenen Kunstwerke archiviert und die kulturelle Dorfentwicklung weiter verfolgt. Maren, 16 Jahre, hat dieses Amt übernommen: „Ich fand auch gerade gut, dass es was zum Mitmachen war und nicht bloß zum Hinsetzen und Zugucken. Für mich als eine der Hubertas geht es in dem Sinne weiter, die Ideen und Vorschläge der Dorfbewohner so gut wie möglich umzusetzen und selber auch öfter die Initiative zu ergreifen, wenn mal was gemacht werden muss.“