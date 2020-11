Grippeimpfstoff ist in Salzgitter derzeit knapp

„Mit etwas Glück“ habe er dann doch noch einigermaßen zeitnah seine diesjährige Grippeimpfung bekommen, berichtet ein Leser unserer Zeitung. Der Mann, ein Privatpatient, hat sich nach eigener Aussage gleich mehrere Rezepte ausstellen lassen und ist damit zu verschiedenen Apotheken im Stadtgebiet gegangen. „In einem Fall hat man mir gesagt, dass ich auf der Warteliste für den Grippeimpfstoff ungefähr auf Platz 60 stehen würde“, erzählt er. In Steterburg habe er den Impfstoff dann schließlich nach einiger Zeit erhalten.

Wir haben uns bei Salzgitters Apothekern nach der aktuellen Situation erkundigt. „Die ist schwierig“, lautet die Rückmeldung aus der Rats-Apotheke in Lebenstedt. Einen Großteil des Grippeimpfstoffes habe man, so sei es vorgesehen, bereits im Januar vorbestellt. „Zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch nicht damit rechnen, dass die Nachfrage in diesem Jahr so groß sein wird.“ Zu diesem Zeitpunkt, das bedeutet hier auch vor der Corona-Krise. Die Grippe bereite den Leuten in dieser Konstellation mehr Sorge als in den Vorjahren – mit entsprechend gestiegenem Impfbedarf. „Wann wir das nächste Mal Impfstoff erhalten und ausgeben können, ist noch unsicher“, heißt es seitens der Rats-Apotheke.

Grippeimpfstoff: Apotheker in Salzgitter warten auf neue Dosen

„Im Laufe des Novembers“ soll dies in der Glückauf-Apotheke in Gebhardshagen der Fall sein, erklärt man dort. Die letzte Charge sei im September angekommen, im Laufe des Oktobers dann aber bereits wieder komplett ausgegeben worden.

„Bisher sind in Niedersachsen in diesem Jahr 1,2 Millionen Dosen Grippeimpfstoff freigegeben und ausgeliefert worden“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), auf nachfrage unserer Zeitung. 340.000 weitere Dosen sollen „in diesen Tagen“ folgen – wie viele davon jedoch nach Salzgitter oder in die Region gehen, so Haffke weiter, könne er nicht sagen. Apotheker und gleichermaßen Ärzte, die wegen Lieferengpässen keinen Grippeimpfstoff erhalten, seien aufgefordert, dies beim zuständigen Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen zu melden.

Apotheker aus Lebenstedt: Kunden leiden unter Impfstoff-Knappheit

Die von uns angefragten Salzgitteraner Arztpraxen wollten sich – teils unter Verweis auf die Belastung wegen der Corona-Situation – nicht zu ihrer aktuellen „Grippe-Lage“ äußern. „Die Nachfrage nach dem Impfstoff übersteigt das, was wir an Menge nachgeliefert bekommen können“, sagt derweil Jan Weber, Inhaber der Petri-Apotheke in Lebenstedts City.

Anfang des Jahres habe man – wegen der „Impf-Müdigkeit“ der jüngeren Vergangenheit – zunächst auch „rund zehn Prozent“ weniger vorbestellen können. Für Weber ist dies ein Grund für den derzeitigen Engpass, der nun aufgeholt werden müsse. „Letztlich leiden die Kunden darunter“, beklagt der Apotheken-Chef. Nichtsdestotrotz sei es für eine Grippeimpfung noch nicht zu spät – „die kann gut bis in den Dezember rein passieren“.

Salzgitter: Dieses Jahr keine Grippeimpfung in Gesundheitsamt – Knappheit auch bei Einzeldosen für Privatpatienten

In Salzgitters Gesundheitsamt ist die Grippeimpfung in 2020, anders als noch in den Vorjahren, übrigens nicht möglich – darauf verweist die Stadt auch auf ihrer Homepage. „Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Angebot dieses Mal nicht stattfinden“, erklärt Gesundheitsdezernent Dirk Hädrich. Das Behördenpersonal sei „in der Bearbeitung des laufenden Infektionsgeschehens gebunden“.

Daran muss sich unser eingangs erwähnter Leser nun nicht mehr stören. Vielmehr sei ihm aufgefallen, dass seine Frau, gesetzlich krankenversichert, in diesem Jahr „sofort“ habe geimpft werden können, während er sich wie beschrieben gedulden musste. In 2019 sei das noch „quasi umgekehrt“ gewesen.

Dazu KVN-Sprecher Detlef Haffke: „Privatversicherte erhalten in der Regel ein Rezept für eine Einzeldosis.“ Der Impfstoff werde jedoch meist „in großen Gebinden“ an die Apotheken geliefert, aus denen keine einzelnen Dosen entfernt werden dürften. „Es scheint aktuell so zu sein, dass die Häuser vom Pharmahandel nicht oder nur unzureichend mit solchen Einzeldosen beliefert werden“, so Haffke.

