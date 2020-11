Freitag findet in Forstrevier Salder eine Jagd statt

Salder. Autofahrer und Wald-Spaziergänger werden um besondere Aufmerksamkeit gebeten: Am Freitag findet in Salder eine Jagd statt.

Der Herbst ist die traditionelle Zeit der Jagd in den heimischen Wäldern, und daran werden auch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie nichts ändern. Und doch wird einiges anders sein, wenn Freitag, 13. November, im Revier Salder die Jäger ausrücken. „Wir werden uns in jagdlichen Kleingruppen im ganzen Revier verteilen“, erklärt Detlef Tolzmann, Leiter des Niedersächsischen Forstamts Liebenburg, bei dem in diesen Tagen alle Fäden zusammenlaufen.

„Alle jagdlichen Zeremonien vor und nach der Jagd müssen Coronabedingt entfallen. Es wird keine gemeinsame Begrüßung geben und nach der Jagd wird keine Strecke gelegt“, fasst er zusammen. Absperrungen sind unbedingt zu beachten Dennoch sei es wichtig, dass Verkehrsteilnehmer und mögliche Wanderer über die Bewegungsjagd vorab informiert werden. Gerade in Corona-Zeiten hätten viele Mitbürger das Wandern im Wald für sich entdeckt. Aber Absperrungen auf den Wegen seien an den Jagdtagen unbedingt zu beachten und Hinweisschilder an den Waldwegen seinen ernst zu nehmen, mahnt er. Gejagt wird Schalwild, einschließlich des Rehwildes. Aber auch das Schwarzwild (Wildschweine) zählt der Jäger zum Schalwild, denn die Klauen der Tiere werden in der Jägersprache als „Schalen“ bezeichnet. Zudem gebe es einen Grund, vornehmlich die Schwarzkittel ins Visier zu nehmen: „Die Afrikanische Schweinepest rückt näher, und da sollen die Drückjagden auch zur Prävention und Gefahrenabwehr genutzt werden“, erklärt Tolzmann. So werden auch ausgebildete Jagdhunde an jenem Tag im Einsatz sein. Ihr Einsatz würde den Erfolg bei der Jagd auf Wildschweine deutlich verbessern. Wild und Hunde könnten die Straßen kreuzen Auch werden Autofahrer an jenem Tag um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Wild und Hunde könnten die Straßen im Revier kreuzen. Nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung dürfe die Jagd weiterhin ausgeübt werden. Darauf weist auch das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium in einer Pressemeldung hin. Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sind dabei zu beachten. Bei der Einzeljagd und Pirsch sei das unproblematisch. Aber auch Gemeinschaftsjagden – Drück- oder Bewegungsjagden – auf Schalwild zur gesetzlich verschriebenen Abschlussplanerfüllung und Prävention der Afrikanischen Schweinepest seien weiterhin zulässig. Sollte in diesem Umfeld der Corona-Mindestabstand nicht eingehalten werden können, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung erforderlich. In dem am 5. November aktualisierten Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verweist auch Landwirtschaftsministerien Barbara Otte-Kinast auf die Dringlichkeit, den Schwarzwildbestand zu verringern. Ein weiterer Jagd-Termin ist am Mittwoch, 18. November, im Forstrevier Liebenburg geplant. Weitere Termine am Samstag, 21. November, und Montag 30. November, könnten folgen.