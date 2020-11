Täter schlagen Gartenlauben-Fenster in Salzgitter-Bad ein

Täter haben zwischen Mittwoch, 11. November, und Sonntag, 15. November, 13 Uhr, versucht sich durch das Einschlagen eines Fensters Zugang in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins in der Irenenstraße in Salzgitter-Bad zu verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass keine Gegenstände gestohlen wurden. Schadenshöhe: 50 Euro.

red