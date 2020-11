Hallendorf. Zu einem PKW-Brand kam es am Sonntagabend in Hallendorf. Die Polizei geht von zwei Tatverdächtigen aus. Einen nahm sie bereits fest.

Zwei Männer sollen PKW in Hallendorf angezündet haben

Zwei Männer sollen am Sonntag gegen 18.50 Uhr an der Straße Hackenbeek einen Opel in Brand gesetzt haben. Sie schlugen nach Polizeiangaben vorsätzlich die Seitenscheibe des PKW ein, um den Brand dann im Innenraum des Wagens zu legen.

Ein Tatverdächtiger ist 39 Jahre alt

Im Rahmen der Fahndung sei ein 39-jähriger Tatverdächtiger gestellt worden. Der zweite Täter sei flüchtig. Die Polizei werte derzeit Spuren und Beweise aus, um den Tatverlauf rekonstruieren zu können.

red