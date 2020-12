Salzgitteraner Autohaus erhält Service-Award

Service Award für das Autohaus Heinemann in SZ: Platz drei ging an das Team.

Salzgitter. Ein Salzgitteraner Autohaus hat mit seiner Bewerbung einen Service-Award abgeräumt. Platz drei ging an das Autohaus Heinemann.

Das Fachmedium „kfz-betrieb“ kürt mit dem „Service-Award“ gemeinsam mit den Partnern Loco-Soft und Tüv Nord KFZ-Betriebe, die sich durch innovative Servicekonzepte und ausgefeilte Marketingstrategien auszeichnen. Dazu gehört nun auch das Team des Autohauses Heinemann GmbH aus Salzgitter. Das Unternehmen, so heißt es in der Mitteilung, belegte den dritten Platz.

Digitalisierungslösungen spielen in vielen Bewerbungen die Hauptrolle

Digitalisierungslösungen hätten in den Bewerbungen vieler KFZ-Betriebe die Hauptrolle gespielt. Bei den Top-Platzierten sehe man QR-Codes und digitale Serviceprozesse, Online-Terminvereinbarungen und sogar Chatbots. „Was man da alles finden kann, das ist schon bewundernswert. Corona hat hier sicher vieles beschleunigt, aber auch nach der Pandemie wird sich die Digitalisierung nicht zurückdrehen. Und das ist auch gut so“, heißt es in der Mitteilung. In der Pandemiezeit hätten viele Betriebe gelernt, dass digitale Kommunikation überlebenswichtig sei.

red