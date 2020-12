Ein Team für Salzgitters katholische Kirche

Das Seelsorgeteam der vier katholischen Pfarrgemeinden Salzgitters stellt sich neu auf. Das klingt wie eine Formalie, es ist aber viel mehr. Das sechsköpfige Team des überpfarrlichen Personaleinsatzes möchte schlanker, transparenter, kommunikativer sein. Um in Zeiten von Austritten, von Nachwuchsmangel und Missbrauchsskandalen etwas entgegenzusetzen.

Ein plurales Team aus alt und neu, jünger und älter

Mit dem neuen Pfarrer Romanus Kohl, Diakon Stephan Weiland, Priesteramtskandidat Dennis Giesa, Gemeindereferentin Astrid Schaefer und den Pastoren Michael Maaßmann und Hans-Günter Sorge ist da eine Mischung aus älter und jünger, neu und erfahren am Werk. Giesa wirbt: „Das Team ist sehr plural. Es ist eine Herausforderung, eine Chance und eine Bereicherung.“

Pfarreien sollen eigenständig bleiben

Die Stimmung ist gelöst, als sich das Team vorstellt. Es will übergreifend arbeiten, alle Tätigkeiten werden aufgeteilt, es gibt keine örtlichen Zuständigkeiten mehr. „Die Pfarreien sollen eigenständig bleiben“, betont Giesa, man wolle aber Kooperationen nicht nur unterstützen, sie sind sogar gewünscht. Sorge: „Wir nutzen Synergien.“

Urzellen des Christentums stärken

Romanus Kohl geht sogar ein Stück tiefer. Wo gibt es Möglichkeiten von christlichen Gemeinschaften? Von kleinen Menschengruppen, die zusammen beten, in der Bibel lesen? Diese vielfältigen Urzellen des Christentums sollen gestärkt werden. Kohl: „Wir wollen auch vor Ort unterstützen und begleiten.“

Sorge: Große Zahl an Ehrenamtlichen

Diese Maßnahmen werden notwendig, weil es auf allen Ebenen, wie Schaefer es ausdrückt, weniger wird: Gemeindereferenten, Priester, Getaufte, Gläubige. Pastor Sorge betont, dass eine große Zahl an Ehrenamtlichen dem gegenüberstehe. Und wirbt: „Die Kirche ist der Ort mit der größten Bandbreite und Perspektive für ehrenamtliche Tätigkeiten.“

Narben durch Missbrauchsskandale

Auch die Missbrauchsskandale haben ihre Narben hinterlassen. Sorge berichtet, dass es den Umgang miteinander verändert. So wollten Kinder bei Kinderfreizeiten manchmal kuscheln. „Man muss sie wegschieben“, sagt er. Inzwischen gibt es regelmäßige Schulungen zur Prävention, auch für Ehrenamtliche, die mit Kindern zu tun haben, weiß Sorge, der die katholische Kirche für ihre Aufarbeitungsarbeit lobt. „Es gibt klare Konzepte für Kirchengemeinden“, betont er.

Moderne Kirche ermöglichen

Es wird klar: Das überpfarrliche Team möchte eine moderne Kirche ermöglichen. Kohl: „Wir möchten die Menschen mitnehmen auf dem Weg der Überlegungen.“ Man sage nicht: Dies und das habe man vor, betont Schaefer, „sondern: Was braucht Ihr und was wollt Ihr von uns?“ Vom Bedarf her gucken, nennt Sorge dies. Und vor allem sei nichts starr und könne jederzeit verändert werden. Sorge bringt es auf den Punkt: „Wir sind Dienstleister!“