Salzgitteraner Ostfalia-Studenten freuen sich über Medienpreise

Ein Blick über den Ostfalia-Campus Salzgitter. Das Gebäude vorne links ist das Medienzentrum der Fachhochschule, in dem in Nicht-Coronazeiten der Lehrbetrieb stattfindet.

Welche Auswirkungen haben abgesagte Olympische Spiele auf die Instagram-Profile von Top-Sportlern, genauer: auf deren Abonnentenzahl? Oliver Neuper hat sich dieser Frage angenommen und für seine Masterarbeit zwischen Mai und Juli 400 Accounts von Athleten acht olympischer Sportarten ausgewertet. Diese Analyse setzte der Absolvent des Masterstudiengangs Kommunikationsmanagement nach Meinung einer Fachjury von Medienexperten an der Ostfalia-Fachhochschule Salzgitter so herausragend um, dass er beim Ostfalia-Medienpreis am Mittwoch in der Kategorie „Masterarbeiten“ gewann. Doch welche Sportler gewannen beziehungsweise verloren am meisten – und welche Gründe gibt es dafür?

Oliver Neuper. Foto: Privat Neben den jeweils etwa 30 weltbesten Wettkämpfern und Wettkämpferinnen im Tennis, Schwimmen, 100-Meter-Lauf, Speerwurf und Stabhochsprung, allesamt Mediensportarten, untersuchte er auch die Profile von Fechtern und Bogensportlern (jeweils Randsportler) und Modernen Fünfkämpfern (Exotensportler). Neuper erfuhr bei der Analyse, dass insgesamt etwa die Hälfte der untersuchten Sportler Follower verloren, zum Beispiel weil sie wegen der verschobenen Olympischen Spiele öffentlich kaum noch in Erscheinung traten – oder schlicht nichts mehr posteten. Die meisten Abonnenten relativ gesehen gewann übrigens Tennisspieler Novak Djokovic dazu, während Fechter Dmitriy Alexanin am meisten verlor. 80 Bachelor- und 19 Masterarbeiten kamen in die Wertung Bei den Bachelorarbeiten errang Nick Koch, Absolvent des Studiengangs Medienmanagement, den ersten Platz mit seiner Analyse über die Akzeptanz von Lootboxen, also virtuelle Behälter für Zubehör von Computerspielen, bei Nutzern der Videospiele „Fifa19“ und „Overwatch“. Er wertete 321 Online-Umfragen quantitativ aus – mit dem Ergebnis, dass die Lootboxen weiterhin beliebt sind, obwohl sie in manchen EU-Ländern bereits verboten sind. Er erfuhr wie auch die übrigen Preisträger auf digitalem Weg von der Platzierung. Die Verleihung fand in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie virtuell statt. Sie war eingebettet ins das Ostfalia-Medienforum. Insgesamt waren 80 Bachelorarbeiten, davon 47 aus dem Studiengang Medienmanagement und 33 aus dem Studiengang Medienkommunikation, sowie 19 Masterarbeiten und einige Semesterarbeiten in der Wertung. Nick Koch. Foto: Privat Auf den zweiten Platz bei den Masterarbeiten kam Per Ole Uphaus mit seiner Abhandlung über standortbezogene Dienste, Sonderpreise erhielten Maja Bahrke und Viktoria Heyer für ihre Auseinandersetzung mit dem Journalisten Egon Erwin Kisch sowie Björn Beringer, Lukas Hoffmann, Simon Langenmair, Oliver Neuper und Per Ole Uphaus für ihre Analyse über das Vertrauen von Schülern in Politikern, die sie in einer Hausarbeit niederschrieben. Referenten vom MDR und der Otto-Group beim Ostfalia-Medienforum Bei den Bachelorarbeiten gab es zwei zweite Plätze. Zum einen errang ihn Naomi Nowak (Medienkommunikation), die hochschulgebundene Campusmedien einem Qualitätscheck unterzog, zum anderen Carolin Giesser (Medienkommunikation), die Nachhaltigkeitsbemühungen und den Plastikkonsum im Lebensmitteleinzelhandel untersuchte. Das Medienforum fand unter dem Titel „Institutionelle Krisenkommunikation in Corona-Zeiten“ statt. Referenten vom MDR oder der Otto-Group waren zu Gast.