Der Salzgitteraner des Jahres/die Salzgitteranerin des Jahres steht nun fest. Die Jury hat ein einmütiges Votum abgegeben. Sie besteht aus Redaktionsleiter Christian Klose, TAG-Sprecher Günter Ott und dem Stadtelternratsmitglied Karl Julius Meyer. Eine rege Beteiligung online sowie durch die Coupons aus unserer Zeitung ist vorausgegangen.

Die hohe Inzidenz in Salzgitter kam dazwischen

Ursprünglich wollten wir Anfang Dezember eine kleine, coronakonforme Veranstaltung abhalten, um ein Mindestmaß an Würde für die Ehrung der ehrenamtlichen Engagierten zu gewährleisten. Die hohe Inzidenz in Salzgitter ist dazwischengekommen, so dass die Redaktionsleitung es für unangemessen hielt, eine Veranstaltung abzuhalten, wenn andere Veranstaltungen auch nicht möglich waren.

Neuer Termin: Im Jahr 2021

Der oder die Salzgitteraner/in des Jahres wird nun wohl Ende Januar/Anfang Februar in einer kleinen, coronakonformen Feierstunde gekürt werden. Wir werden in der Zeitung ausführlich berichten.