Drive-In-Gottesdienst in Salzgitter-Bad: Smartphone mitbringen!

Salzgitter-Bad Das Team um Hauptorganisator Hans-Günter Sorge bietet für die Auto-Messe am 27. Dezember einen Livestream an. Weiter geht es dann in St. Marien.

Ein Drive-In-Gottesdienst findet am kommenden Sonntag, 27. Dezember (dem „dritten Weihnachtstag“) auf dem Schützenplatz am Pfingstanger in Salzgitter-Bad statt. Beginn ist um 10 Uhr, Platz soll laut Hauptorganisator Hans-Günter Sorge für bis zu 70 Autos sein – eine Anmeldung ist nicht nötig.

Drive-In-Gottesdienst in Salzgitter-Bad wird auch per Livestream übertragen

Pastor Sorge, seit November in Salzgitters gemeindeübergreifenden katholischen Pastoralteam dabei, weist diesbezüglich noch auf ein besonderes „Schmankerl“ hin. Der von Pastoralpraktikant Dennis Giesa geleitete Open-Air-Gottesdienst wird auch per Youtube-Livestream übertragen. Sorge: „Das kann auch für diejenigen hilfreich sein, die vor Ort mit ihren Autos vielleicht ganz hinten stehen und nicht so gut sehen.“ Für den passenden Ton sollen derweil auf dem Schützenplatz verteilte Boxen sorgen. Sorge bittet also alle Besucher darum, ein Smartphone oder Tablet mitzubringen. Der Livestream ist über die Gemeinde-Website von St. Marien (www.sanktmarien-salzgitter.de) erreichbar, dazu direkt auf dem Videoportal Youtube: www.youtube.com/watch?v=Ftbd-FkAUUA&feature=youtu.be oder hier:

Videogottesdienst in Salzgitter-Bad

25. Dezember: Abendmahl findet in St. Marien statt - Anmeldung nötig

Im Anschluss an den rund 30-minütigen Drive-In-Gottesdienst geht es zum eucharistischen Teil mit Abendmahl, diesmal geleitet von Sorge selbst, in die Kirche St. Marien in Salzgitter-Bad (Altstadtweg 7). Hier geht es dann um 10.45 Uhr los, eine Vorab-Anmeldung ist in diesem Fall notwendig.