Lebenstedt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend am Hüttenring. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus.

Container brennt in Lebenstedt nieder

Zu einem Containerbrand am Hüttenring in Lebenstedt sind Polizei und Feuerwehr am gestrigen Samstagabend um kurz nach 19 Uhr gerufen worden.

Containerbrand am Hüttenring in Lebenstedt: Polizei geht von Brandstiftung aus

Trotz des sofortigen Eingreifens der Feuerwehrkräfte wurde der Container vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, wie die Polizei mitteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handele es sich voraussichtlich um Brandstiftung. Die Polizei Salzgitter bittet nun unter (05341) 18970 um Zeugenhinweise.