Seit 25 Jahren ist er Weihnachtsmann für Salzgitteraner Kinder

Dincer Dinc bei einem Weihnachtsmann-Einsatz an Heiligabend 2020.

„Es gibt nichts Schöneres als strahlende Kinderaugen“: Die Motivation für sein bemerkenswertes Hobby zu nennen, das fällt Dincer Dinc nicht schwer. Seit bereits 25 Jahren ist der Salzgitteraner nun als Weihnachtsmann in der Stadt unterwegs, um den Jüngsten zum Fest eine Freude zu machen.

Salzgitter: Weihnachtsmann-Karriere von Dincer Dinc begann auf Betriebsfeier

1995 trat er erstmals mit weißem Rauschebart und rotem Gewand auf - „auf einer betrieblichen Weihnachtsfeier“, wie der heute 48-Jährige berichtet. „In der Folge kamen immer mehr Anfragen, ob ich das nicht auch im privaten Rahmen machen könnte.“ Da er Menschen gerne eine Freude mache, so Dinc, musste er hierfür nicht lange überlegen. „Für meine Weihnachtsmann-Auftritte verlange ich niemals Geld“, betont er zudem.

Dinc ist selbst Familienvater - und feiert daheim, auch als Moslem, das Weihnachtsfest: „Zwar ohne Tannenbaum und großen Schnickschnack, dafür aber stets mit Liebe, Geborgenheit und einem Gaumenschmaus.“ Dass Weihnachten im Islam kein Feiertag ist, sei ihm natürlich bewusst. Aber: „Niemand verliert seine Wurzeln oder Religiosität, wenn er seinen Kindern dieses Fest ermöglicht.“ Darüber hinaus seien auch nicht alle Muslime streng gläubig.

„Weihnachtsmann“ Dinc: Religiöse Dinge zum Fest nicht im Vordergrund

Ohnehin gehe es ihm bei der Sache nicht um religiöse Dinge, erklärt Dinc, sondern um die weihnachtliche Botschaft. „Mit denen zusammen zu sein, die man liebt - schöner kann es doch gar nicht sein.“ Und das wollten seine Frau und er auch ihren Kindern vermitteln.

Dinc, der für die SPD im Rat der Stadt Salzgitter sitzt, erinnert sich dabei an seine eigene Kindheit zurück: „Wenn die Klassenkameraden, besonders in der Grundschule, freudestrahlend davon erzählt haben, was es zu Nikolaus und Weihnachten gab, war ich immer traurig.“ Da hätten auch die Trostworte seiner Eltern nicht geholfen, dass es diese Traditionen „eben nur im christlichen Glauben gebe“.

Salzgitteraner: „Jedes Kind sollte sich auf besondere Momente freuen dürfen“

„Jedes Jahr erleben viele muslimische Kinder solch eine Enttäuschung“, sagt Dinc. Gleichzeitig wisse er aber, dass „immer mehr“ dieser Familien das Weihnachtsfest angingen, wenn oft auch etwas weniger traditionell. Nichtsdestotrotz sei er als „bestellter“ Weihnachtsmann neben christlichen auch in vielen muslimischen Haushalten unterwegs, um kleine Geschenke zu verteilen. „Alle Kinder sollten sich auf solche besonderen Momente freuen dürfen“, ist Dinc überzeugt - freilich müsse vorher auch ein kurzes Gedicht oder Lied vorgetragen werden, das gehöre schließlich dazu.

Dincer Dinc bekommt auch Kritik von Moslems - doch schöne Momente überwiegen

Das Engagement hinterlässt Spuren: „Es spricht sich rasend schnell herum, wenn ein Weihnachtsmann mit Migrationshintergrund unterwegs ist.“ Klar sei, dass manch anderer Moslem dies auch ablehne oder zumindest kritisch hinterfrage. Das, was Dinc in seinem „Weihnachtsmann-Hobby“ bestärke, seien aber die Begegnungen mit den Menschen, öfters auch mit lustigen Anekdoten verbunden. Seien es Eltern, die zu ihrer Überraschung auch ein festliches Gedicht vortragen sollen, oder winterlich-glatte Leitern, über die er stilecht zwar nicht durch den Kamin, aber immerhin über den Balkon ins Haus kommen solle.

Die diesjährigen „Corona-Weihnachten“, erzählt Dinc abschließend, habe er „spürbar anders“ erlebt - „viel leiser, intensiver, bedachter“. Der Weihnachtsmann sei auch diesmal „freundlichen und zuvorkommenden Menschen“ begegnet, viele hätten jedoch beispielsweise auf Abstand geachtet. Ein schönes Erlebnis habe er in Braunschweig gehabt, wo er neben Salzgitter auch häufig mit Geschenksack unterwegs sei: „Eine Gruppe begrüßte mich und stimmte spontan ,O du fröhliche‘ an.“ Das sei „Gänsehaut pur“ gewesen, freut sich Dinc.