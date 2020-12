Altkleidercontainer vermüllen in Liebenburg

Stefan Meffert öffnet den Altkleidercontainer in Döhren. Viele Klamotten wurden lose in den Containern entsorgt.

Der Tag der Erkenntnis ist für die Döhrener Aktiven des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) immer der Samstag. Denn dann wird der vom DRK-Ortsverein in der Durnidistraße aufgestellte Altkleidercontainer geleert. Und die gewonnene Erkenntnis besteht darin, zu entdecken, was andere Mitmenschen illegal im Altkleidercontainer entsorgt haben.

Altkleider werden oft nicht richtig entsorgt

„Das kann wirklich alles sein“, betont der DRK-Ortsvereinsvorsitzende und Bereitschaftsleiter Stefan Meffert. Bei einer Routineuntersuchung entdeckte er kürzlich zwar keine illegal entsorgten Gegenstände. Eine Sache stößt bei ihm allerdings auf Unverständnis: Viele Kleidungsstücke, die lose in den Container geworfen und nicht in Tüten verpackt wurden.

„Direkt am Container befindet sich eine Box, in der immer stabile Plastiksäcke liegen“, erklärt Meffert. „Es gibt viele Leute, die sich die Säcke holen. Manche bringen auch wirklich gute Bekleidung mit, packen sie hier vor Ort um und werfen dann den Sack in den Container“, beschreibt der DRK-Vorsitzende. Aber es gäbe eben auch etliche schwarze Schafe. „Wir finden hier wirklich alles: Bilderrahmen, Puzzles, Teppiche, Restmüll, alte Computerspiele, Videorekorder. Vor einigen Jahren sogar einen toten Dackel.“

Container wird wöchentlich geleert, um Schäden an Kleidung zu vermeiden

Mittlerweile würde sich die Freude beim Öffnen des Containers also in Grenzen halten. Diese Aufgabe übernehmen ausschließlich das Döhrener DRK-Mitglied Kevin Bergmaier und Meffert. Viele Gegenstände und Restmüll würden neben den Container gestellt werden, etliches aber auch hineingeworfen.

Der Döhrener Container wird nahezu wöchentlich geleert, um schlimmen Schaden an vielen Kleidungsstücken zu verhindern. „Besonders ärgerlich ist es, wenn manche Leute Farbdosen oder Lacke einwerfen. Die Farben und der Geruch dringen in die Bekleidung ein, die dann für uns unverwertbar werden.“ Sinn des Altkleidercontainers sei es aber, gute, noch tragfähige Bekleidung als Second-Hand-Ware in einem DRK-Kleiderladen oder der Kleiderkammer bedürftigen Personen anbieten zu können.

Ortsvereine verdienen mit Altkleidersammlung etwas dazu

Es sei auch keine Frage, dass sich einige Ortsvereine durch das Aufstellen eines Altkleidercontainers oder einer organisierten Altkleidersammlung ein Zubrot verdienten. „Das DRK erhält keine Unterstützung von der Kommune oder dem Bund, wie die Feuerwehren oder das Technische Hilfswerk. Wir gelten als Verein und müssen unsere Ausrüstung und Einsatzfahrzeuge selber finanzieren“, so Meffert.

Umso ärgerlicher sei es, wenn die wenigen Einnahmen dann auch noch aufgewendet werden müssten, um den Müll von anderen Menschen zu entsorgen. „Jedes Jahr fahre ich zwei- bis dreimal mit unserem Anhänger zur Mülldeponie. Da entstehen bei uns jährliche Kosten von bis zu 100 Euro. Das ist Geld, das unserem kleinen Verein verloren geht.“

Müll sollte fachgerecht entsorgt werden

Die zunehmende Vermüllung des Döhrener Altkleidercontainers beobachtet der Vorsitzende Meffert bereits seit einigen Jahren. Was bleibt, ist seine dringende Bitte an die Bürger, Müll fachgerecht in der eigenen Tonne zu entsorgen.

Diesen Wunsch teilen auch andere Ortsvereine des DRK. „Wir unterhalten genau aus dem Grund schon seit einigen Jahren keine eigene Altkleidercontainer mehr“, erklärt Anja Husemann, DRK-Vorsitzende in Baddeckenstedt, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Zusammenarbeit mit dem Ortsverein Holle sei bei Altkleiderabgaben gut. Auch gäbe es in der Samtgemeinde Baddeckenstedt beispielsweise mit der ALMA-Kleiderkammer andere Möglichkeiten für Bürger, um gute, noch tragbare Kleidung direkt abzugeben.

Eine Nachfrage beim DRK-Ortsverein Holle und der Vorsitzenden Sieglinde Deffner-Korrmann brachte eine positive Antwort: „Seitdem wir vor drei bis vier Jahren unseren Container an einem anderen Ort platziert haben, ist alles sauber“, erklärt ihr Ehemann, der den Container betreut. Ob ein Container beschmutzt wird, sei laut seiner Erfahrung oft eine Frage des Standortes. „Unserer steht etwas versteckt, aber dennoch auf einem öffentlichen Platz an der Gemeinde. Das ist gut dort, denn vorher hatten wir auch viele Probleme mit Verschmutzungen.“

44 Altkleidercontainer in Salzgitter und Braunschweig

Der DRK-Kreisverband Braunschweig-Salzgitter hat in den beiden Städten insgesamt 44 Altkleidercontainer aufgestellt, in die Bürger ihre sauberen und verpackten Kleiderspenden einwerfen können. Mehr als 35 hauptamtliche Mitarbeiter kümmern sich um die Spenden, die Erlöse fließen in soziale Projekte des DRK.

Der Kreisverband arbeitet bei der Leerung der Container auch mit der Deutschen Kleiderstiftung in Helmstedt zusammen. Dort hat Christine Krakau als Disponentin die Übersicht über alle Leerungen. Auch sie bestätigt die Erfahrungen aus Holle: Besonders oft verschmutzt seien Container in der Nähe von Supermärkten, Fastfood-Restaurants und an Bahnhöfen. Deutlich besser seien Standorte an Kindergärten oder in Wohngebieten.