Lockdown lässt Bußgeld-Einnahmen in Salzgitter sinken

23.400 Anzeigen im ruhenden Verkehr, 51.450 Verstöße im fließenden Verkehr, 1200 Corona-Regelbrüche: So sieht die Bußgeld-Bilanz des Ordnungsamtes in Salzgitter für das abgelaufene Jahr aus. Klingt viel – jedoch sinken die Einnahmen der Kommune im Vergleich zum Vorjahr um nahezu ein Fünftel. Auch hier macht sich offenbar die Corona-Pandemie bemerkbar.

Die einen wird es freuen, die ohnehin klamme Stadtkasse könnte das Geld vermutlich aber brauchen: Das Fehlverhalten von Bürgern in Salzgitter bringt der Stadt im abgelaufenen Jahr wesentlich weniger Geld ein als 2019. Die Gesamteinnahmen aus Buß- und Verwarngeldern gehen um 700.000 Euro auf 3,1 Millionen zurück, ein Minus von 18,42 Prozent. Es hat seinen Ursprung vor allem im Bereich der Überwachung des Straßenverkehrs. Sowohl bei den Parkknöllchen als auch über Blitzer kam weniger Geld herein.

Halb so hohe Bußgelder an Upener Kreuzung

Einige Beispiele: Die Bußgelder aus der stationären Anlage an der Industriestraße in Höhe des Friedhofes halbierten sich im Jahr 2020 nahezu (von 680.000 auf 380.000 Euro). Noch drastischer fiel der Rückgang im Falle der Messanlage an der Upener Kreuzung aus (350.000 statt 840.000 Euro). Lediglich die beiden relativ neuen semistationären Blitzer spülten mehr Geld in die kommunalen Kassen: Sie erbrachten 800.000 Euro (Vorjahr: 680.000 Euro). Insgesamt sinken die Einnahmen aus der Überwachung des Verkehrs von 2,93 Millionen im Vorjahr um rund 800.000 Euro.

Ein Einnahmeplus hingegen verzeichnet die Stadt durch Anzeigen der Polizei, Verkehrsunfälle, die Bekämpfung der Schwarzarbeit und allgemeine Ordnungswidrigkeiten. Hier wurden Buß- und Verwarngelder von insgesamt 1,09 Millionen Euro festgesetzt, 220.000 Euro mehr als 2019. Fast genau die Summe, die aus den rund 1200 „Corona-Verfahren“ stammt. Hier verhängte die Stadt bis zum Dezember Bußgelder in Höhe von 230.000 Euro.

Lockdown lässt Bußgelder sinken

Hinsichtlich der Ursachen für die Veränderungen ist man sich im Ordnungsamt der Stadt im Klaren: „Durch den ersten Lockdown mit Home-Office waren weniger Verkehrsverstöße zu verzeichnen. Hier gibt es in allen Bereichen Rückgänge der Fallzahlen und der Buß- und Verwarngelder.“

Abzuwarten bleibe, ob die Bußgeldnovelle, die im Jahr 2020 in Kraft getreten, aber dann wegen Formfehler teilweise nichtig war und zurückgenommen wurde, im Jahr 2021 „in einer neuen und rechtssicheren Fassung in Kraft tritt“.

Hier die Zahlen auf einen Blick:



So sehen die Zahlen der Verkehrsüberwachung im Detail aus:

Mobile Verkehrsüberwachung: 550 Verstöße

Upener Kreuzung: 6.800 Verstöße; davon 3.100 Richtung Seesen; 3.700 Rt: Goslar)

Semistationäre Anlagen: 27.000 gemessene Verstöße

Industriestraße Mitte: 17.100 gemessene Verstöße

(9.100 stadtein-, 8.000 stadtauswärts)



Einnahmen Verkehrsüberwachung 2,1 Millionen Euro:

aus mobiler Verkehrsüberwachung: 0,01 Millionen Euro erbracht (Vorjahr 0,06 Millionen Euro)

Überwachung ruhender Verkehr: 0,38 Millionen Euro (Vorjahr 0,50 Millionen Euro) stationäre Messanlage Industriestraße Mitte in Höhe Friedhof: 0,38 Millionen Euro (Vorjahr 0,68 Mio €)

die beiden semistationären Anlagen: 0,80 Mio € (Vorjahr 0,68 Millionen Euro)

Messanlagen entlang der Kattowitzer Straße: 0,09 Mio € erzielen (Vorjahr 0,09 Millionen Euro)

Messanlage Upener Kreuzung: 0,35 Mio € durch die (Vorjahr 0,84 Millionen Euro)