Corona-Impfungen in Salzgitter haben begonnen

Mobile Impfteams sind bereits in den Altenheimen der Stadt unterwegs. Doch weil der Hersteller Biontech nicht liefern kann, verschiebt sich der Start des Impfzentrums in Salzgitter.

Zum Jahreswechsel ging alles viel schneller als gedacht: Seit dem 31. Dezember wird auch in Salzgitter der erste Impfstoff gegen das Sars-CoV-2-Virus verabreicht. Das teilte die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Am 30. Dezember fragte das niedersächsische Gesundheitsministerium bei der Stadtverwaltung an, ob ein Einsatz der mobilen Impfteams kurzfristig möglich sei, um noch aus der ersten Lieferung an das Land vorhandene Impfstoffe innerhalb deren engen Verwendungsfrist in Alten- und Pflegeheimen verimpfen zu können. „Dieses kurzfristige Hilfsersuchen des Landes haben wir gerne erfüllt“, schildert Oberbürgermeister Frank Kingebiel.

Bewohner eines Pflegeheims in Lebenstedt waren die ersten

Innerhalb kurzer Zeit waren die beiden mobilen Impfteams unter der ärztlichen Leitung von Dr. Stefan Voges einsatzbereit. Als erstes wurden am Silvestertag 86 Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegeheims Johanniterhaus in Lebenstedt geimpft.

Ab dem heutigen Montag erfolgt die Impfung von rund 120 Bewohnern und Mitarbeitern des Alloheims Lebenstedt. Für Dienstag bis Freitag ist jeweils der Einsatz in acht weiteren Alten- und Pflegeheimen im Stadtgebiet geplant.

Lieferschwierigkeiten - Start des Impfzentrums verzögert sich

Dann jedoch wird es voraussichtlich eine Impfpause geben, alle verfügbaren Dosen sind aufgebraucht, so der Oberbürgermeister. Das seit Mitte Dezember einsatzbereite Impfzentrum der Stadt in der Hans-Birnbaum-Straße geht voraussichtlich erst in frühestens zwei Wochen an den Start.

Denn nach aktuellen Informationen des Landes gebe es beim Hersteller Biontech Produktionsschwierigkeiten. Klingebiel: „Der Start in unserem Impfzentrum hängt ausschließlich von der Lieferung weiterer Impfdosen ab. Ich rechne aktuell mit einer Inbetriebnahme frühestens Mitte bis Ende Januar“.

Binnen elf Tagen hatte die Stadt zusammen mit DLRG, THW, Johannitern, DRK und Berufsfeuerwehr das früher als Flüchtlingsunterkunft vorgesehene Gebäude zum Impfzentrum umfunktioniert. Dort könnten etwa 20 Personen pro Stunde geimpft werden. Zur besseren Erreichbarkeit wurde eine neue Bushaltestelle geschaffen, die mit der Linie 641 im Dreißigminutentakt ab Lebenstedt erreichbar ist. Seit Mitte Dezember stehen theoretisch 80 Helferinnen und Helfer bereit, um den Betrieb des Zentrums sicherzustellen. Bis auf weiteres warten sie.