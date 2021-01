Neuer Vorstand für Stadtelternrat in Salzgitter

Sein Vorgänger mischte sich ein. Das bringt eine gewisse Erwartungshaltung mit sich. Dass Marcus Pchiaek das Ehrenamt des Vorsitzenden des Stadtelternrates nun mitten in der Corona-Pandemie übernimmt, macht die Übergabe nicht eben leichter. Sind doch die Herausforderungen an die Schulen hinsichtlich des Umgangs mit dem Coronavirus groß. Doch davon lässt sich der 50-Jährige aus Beinum nicht schrecken.

Pchiaek hat Erfahrung mit Herausforderungen: Der 50-Jährige leitet eine Alten- und Pflegeheim, war lange Zeit Intensivpfleger. Der Vater zweier Kinder (4, 6) leitete einen Pflegedienst und ist „nebenbei“ auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Im Dezember wurde er nun zum ehrenamtlichen Vorsitzenden des Elternrates gewählt. Neu im Vorstand ist auch Beisitzerin Katja Reichel. Im Amt bestätigt wurden Karl-Julius Meyer als Stellvertretender Vorsitzender sowie die Beisitzer Michael Busch und Jessica Papenberg.

Neuer Stellenwert in Zusammenarbeit mit der Stadt

Pchiaek folgt auf Ingo Kavemann, der 14 Jahre lang im dem Bildungssektor in Salzgitter aktiv war, zehn Jahre davon im Stadtelternrat. Dann zog sich der für seine sachliche, beharrliche Art bekannte Vorsitzende zurück. „Es war eine intensive Zeit“, sagt Kavemann, er werde die Diskussionen vermissen. „Wir haben gemeinsam mit der Verwaltung, den Fraktionen und vielen tollen Unterstützern viel bewegen können und gute Lösungen bei der Schulentwicklung erarbeitet“ – etwa beim Vorgehen zur zweiten IGS und dem Weiterbetrieb der Pestalozzi-Schule. Aber auch in vielen Arbeitskreisen, wie dem zur Schulwegsicherheit oder Hygienekonzepten.“

Hat das Amt des Vorsitzenden übernommen: Marcus Pchiaek (50). Foto: Erik Westermann

Bedanken will sich Kavemann besonders beim Kern-Team des Elternrates „für viele Jahre engagiertes Teamwork und gegenseitige Unterstützung“.

Zudem hebt Kavemann die Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister sowie dem „neuen“ Schuldezernenten Dirk Härdrich hervor. „Mit seiner Herangehensweise an Probleme und die Einbeziehung des Stadtelternrates hat er der Kooperation einen neuen positiven Stellenwert gegeben.“ Offenbar im deutlichen Kontrast zu Härdrichs langjähriger Amtsvorgängerin Christa Frenzel.

„30 Kinder in einem Raum – das geht nicht“

Pchiaek will nun mithilfe seiner Vorstandskollegen erst einmal in das Amt hineinfinden. Dabei kann er sich auf die Erfahrung seiner Mitstreiter verlassen – die drängenden Themen stehen aber direkt vor der Tür. Wie etwa geht es in puncto Unterricht in Corona-Zeiten weiter? Die Stadt Salzgitter machte im Dezember mit ihrem Alleingang hin zum Wechselmodell zwischen Präsenz- und Heimunterricht landesweit von sich reden.

Ein Ansatz, der ruhig fortgeführt werden sollte, finden alle Mitglieder des Vorstands. Egal, „ob Kultusminister Tonne im Quadrat springt“, sagt der Stellvertretende Vorsitzende Karl-Julius Meyer. Denn nur so ließe sich das Ansteckungsrisiko verringern. „30 Kinder in einem Raum – das geht nicht.“