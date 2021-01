Falscher Polizist ruft Seniorin in Salzgitter-Bad an

Ein vermeintlicher Polizist hat am gestrigen Montag gegen 14 Uhr bei einer älteren Dame in Salzgitter-Bad angerufen und sich nach deren Wertsachen erkundigt. Die Seniorin habe sich jedoch nicht übertölpeln lassen, wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt.

Falscher Polizist will Seniorin in Salzgitter-Bad betrügen

Die Polizei warne in diesem Zusammenhang: „Bitte vertrauen sie niemals Personen, die sich telefonisch nach ihren Wertsachen erkundigen.“ Die Polizei, so Pintak weiter, stehe in solchen Fällen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

red