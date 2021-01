Ampelanlage in Salzgitter-Bad wird erneuert

Die Ampelanlage an der Nord-Süd-Straße wird am 13. Januar vorübergehend abgeschaltet.

Die Ampel an der Kreuzung Nord-Süd-Straße und Hinter dem Salze in Salzgitter-Bad wird erneuert, teilt die Stadt am Mittwoch mit. Das bringt für Verkehrsteilnehmer Unbequemlichkeiten mit sich: Denn für die Arbeiten an der Anlage ist es erforderlich, die Ampel längere Zeit abzuschalten. Dies geschieht laut Stadt vom Mittwoch, 13. Januar, 7.30 Uhr, bis Donnerstag, 14. Januar, 16 Uhr.

red