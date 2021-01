Brand im Kabelkanal löst Brandalarm bei Alstom aus

Zu einem Feueralarm kam es am Donnerstagmittag bei Alstom in Salzgitter-Watenstedt. Nach Auskunft der Pressestelle gab es in einer Produktionshalle eine Rauchentwicklung in einem Kabelkanal. Die Berufsfeuerwehr ließ die Halle komplett evakuieren. Verletzt wurde laut Pressestelle niemand. Inzwischen ist die Halle wieder freigegeben.

Betroffen waren rund 150 Beschäftigte

Rund 150 Beschäftigte waren von der Evakuierung betroffen, meldet Stefan Brauße von der Alstom-Pressestelle. Der Kabelschacht liegt in der Schweißerei, sagte Brauße. Die Produktionshalle besteht aus sieben Schiffen, im mittleren Bereich - Schiff drei und vier - war es zu der Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr kühlte mit Wasser. "Es wird einige Zeit dauern, um den Fehler zu finden", ahnt Brauße.

Brauße: Gehen nicht von Brandstiftung aus

Rund eine Stunde dauerte die Unterbrechung. Brauße: "Wir gehen nicht von Brandstiftung aus." Der Kabelkanal müsse wohl ersetzt werden, mutmaßt er. Zum Schaden gab es allerdings noch keine Angaben.