Corona-Impfung in Salzgitter: Herausgeputzt für den Piks

Lebenstedt. Ein mobiles Impf-Team hat Bewohner und Personal des Wohnheims "Am Fredenberg" geimpft. Doch was passiert da eigentlich? Ein Augenzeugenbericht.

Gisela Ackenhausen ist überrascht. „Das ging ja schnell – und so schmerzlos." Sie ist 97 Jahre alt und – nach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – die erste Bewohnerin die an diesem Donnerstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, im Geras Seniorenpflegeheim „Am Fredenberg" geimpft wird.Angstfrei ließ sie sich die Spritze geben. Fragen an Dr. Bernd Bosse, den impfenden Arzt, hatte sie nicht. In 21 Tagen wird sie die zweite Impfdosis bekommen.

Für die Impfteams beginnt der Tag jedoch nicht mit der ersten Spritze, sondern wesentlich früher. Um 7.30 Uhr treffen sie sich im neu eingerichteten Impfzentrum in der Hans-Birnbaum-Straße, um zu besprechen, welches Team in welches Heim fährt.

Viele sind schon früher da, um einen Corona-Test zu machen. An die Wand gelehnt, Kopf leicht in den Nacken und das Stäbchen in die Nase – das kribbelt ganz schön und da kann auch mal das Auge zucken. Nach 15 Minuten ist das Ergebnis da. Nur wer negativ ist, darf in die Pflegeheime fahren. Und das sind sie an diesem Morgen alle.

Die Stimmung im Impfzentrum ist gelöst

Draußen ist es noch stockdunkel. Es schneit, hat um die null Grad. Im Kontrast zu der Dunkelheit draußen scheint drinnen jeder Winkel von weißem Licht ausgeleuchtet zu sein. Hier ist es hell, sauber, steril. Genauso, wie man es von einem Impfzentrum erwartet – oder sich zumindest erhoffen würde. Ganz anders die Atmosphäre im Team: Alle duzen sich, es wird viel gelacht, die Stimmung ist herzlich, vertraut.

„Na, hattest du schon das Vergnügen?", fragt Martin Kröhl, Fachgebiet Einsatzlenkung und Katastrophenschutz, den organisatorischen Leiter des Impfzentrums, Marcus Spiller, der gerade vom Corona-Test kommt. Dieser muss lachen. Von wegen Vergnügen... Aber was muss, das muss.

Das Team ist mittlerweile eingespielt

„Wir sorgen dafür, dass sich die Ehrenamtlichen bei uns wohl fühlen. Es ist immer Kaffee und Verpflegung da. Bei Problemen und Sorgen haben sie immer einen Ansprechpartner, der für sie da ist", sagt Spiller. „Und die gute Stimmung ist wichtig. Denn ohne die Ehrenamtlichen geht es derzeit nicht." Die Ehrenamtlichen sind vom Katastrophenschutz. Jedes mobile Team besteht aus Ehrenamtlichen und einem Arzt oder einer Ärztin, die aufklärt und impft.

Die Lagebesprechung dauert nur wenige Minuten, alle sind mittlerweile eingespielt. Probleme gab es bisher kaum, und wenn, dann wurden sie schnell gelöst. Zwei mobile Impf-Teams fahren ins Awo-Pflegeheim in Thiede und eins an den Fredenberg. Das meiste wurde schon am Vortag vorbereitet, aber der Impfstoff liegt im Kühlraum wie Gold in einem Safe – und muss für den Transport in den Kühlboxen verstaut werden. Wird er nicht gekühlt, wird er unbrauchbar.

Corona-Test und Maske: Doppelt hält besser

Die Pflegeheime erfahren erst einen Tag vorher, dass sie an der Reihe sind. Das soll der Sicherheit dienen. „Es gibt ja durchaus Leute, die dem Impfen nicht positiv gegenüber eingestellt sind. Der Impfstoff, der transportiert wird, hat ja auch einen gewissen Wert. Da muss das alles reibungslos laufen", so Spiller. Deshalb werden die Heime schon einen Tag vor dem Impfen besucht, Zuwege und Räumlichkeiten inspiziert.

In dem Impf-Team, das sich auf den Weg in den Fredenberg macht, sind neben Dr. Bernd Bosse noch Sabine Symietz, Dennis Tiemann und Fabian Stolka. 73 Impfungen sind hier geplant. Vor dem Betreten des Pflegeheims eine frische FFP2-Maske aufsetzen. Doch wozu die Masken, wenn die Corona-Tests doch negativ waren? Spiller sagt: „Die Tests sind ja nicht zu 100 Prozent sicher. Aber vor allem wollen wir so Vertrauen wecken."

Das Team funktioniert wie ein Uhrwerk

Ihre Impfstation richtet sich das Team im Therapieraum des Geras Pflegeheims ein. Hier zeigt sich, wie gut sie miteinander funktionieren. Wie bei einem Zahnrad greifen die Arbeitsschritte ineinander. Jede Person hat seine Aufgabe.

Dennis Tiemann ist heute für die Organisation und Verwaltung zuständig, er geht die Zettel durch, die sie zuvor bekommen haben, hat im Blick wer wann geimpft wird, und ob die Formulare ausgefüllt sind. Sabine Symietz assistiert Dr. Bernd Bosse beim Impfen.

Ein Impfteam hat Bewohner und Personal eines Wohnheims geimpft. Ein Impfteam hat Bewohner und Personal eines Wohnheims geimpft. Fabian Stolka ist beim Aufziehen der Spritzen hochkonzentriert. Foto: Lukas Dörfler

Ein Impfteam hat Bewohner und Personal eines Wohnheims geimpft. Die Lagebesprechung findet im Impfzentrum statt. Foto: Lukas Dörfler

Ein Impfteam hat Bewohner und Personal eines Wohnheims geimpft. Dennis Tiemann testet Marcus Spiller auf Covid-19. Foto: Lukas Dörfler

Ein Impfteam hat Bewohner und Personal eines Wohnheims geimpft. Dieser Mitarbeiter ist sichtlich zufrieden damit, sich impfen zu lassen. Foto: Lukas Dörfler

Ein Impfteam hat Bewohner und Personal eines Wohnheims geimpft. Engel in blau: Sabine Symietz (von links), Bernd Bosse und Dannis Tiemann bringen den Impfstoff auf die Zimmer. Foto: Lukas Dörfler



Ein Impfteam hat Bewohner und Personal eines Wohnheims geimpft. Gisela Ackenhausen freut sich, dass sie geimpft wird. Foto: Lukas Dörfler

Die Aufgabe von Fabian Stolka ist, die Spritzen aufzuziehen. Er mischt den Impfstoff mit Kochsalzlösung. Aus einer Ampulle bekommt er sechs Impfdosen. In der Spritze ist der Impfstoff noch sechs Stunden haltbar, ungekühlt und ohne Kochsalzlösung nur eine halbe. Er präpariert immer nur so viele Spritzen, wie gebraucht werden. Das ist seine Hauptaufgabe. „Ich bin hochkonzentriert, wenn ich die Spritzen aufziehe. Dabei lasse ich mich nicht ablenken und schalte alles um mich herum aus, damit ich keinen Fehler mache", so Stolka. Nachdem die Spritze aufgezogen ist, schwenkt er sie sanft hin und her. Geschüttelt werden darf sie nicht, das könnte dem Impfstoff schaden.

Alle vertragen die Impfung gut

Nach einer kurzen Aufklärung und Einführung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Bosse und Tiemann geht es endlich los. Die Spritze liegt schon auf dem Silbertablett bereit. Es ist angerichtet. Das Personal, das geimpft werden will, ist nach und nach an der Reihe.

Katja Magerhans ist eine von ihnen. „Zuerst musste ich mich über den Impfstoff informieren. Aber jetzt freue ich mich. Das ist der erste Schritt Richtung Normalität." Von den Leuten, die aus dem Impfzimmer kommen, hört man Sätze wie den, den auch Gisela Ackenhausen sagen wird: Wie kurz und schmerzlos das alles geht.

Engel in blau in den Gängen des Seniorenheims

Das Seniorenheim hatte selbst einige Coronafälle. Da kann die Impfung ein Stück weit Sicherheit geben. „95 Prozent der Bewohner und Bewohnerinnen werden sich impfen lassen. Nicht alle heute, weil manche sich erst nachgemeldet haben", sagt Andrea Vokul, die stellvertretende Einrichtungsleitung.

Nach einer kurzen Kaffeepause und nachdem neue Spritzen aufgezogen sind, geht es weiter. Für die Bewohnerinnen und Bewohner gibt es Impf-Zimmerservice. Mit zwei Wägen machen sie sich auf den Weg. Die Spritzen trägt Bosse in einem Korb in der Hand, schwebt mit ihnen in seinem blauen Kittel regelrecht durch die Gänge des Wohnheims. „Sie dürfen nicht erschüttert werden, sonst könnten sie ihre Wirkung verlieren." Franziska Rieth und Irina Genes führen das Team in die Zimmer der Impflinge.

Die meisten freuen sich über die Impfung

Bis zu 20 Personen schafft ein Arzt laut Spiller pro Stunde. Dabei kommt es auf die zu Impfenden an, jeder Mensch ist anders. Das erfahren die Impf-Teams immer wieder. „Wir hatten auch schon eine Person, die Zweifel hatte. Da hat das Vorgespräch eine halbe Stunde gedauert. Sonst geht es schnell", sagt Sabine Symietz. Bosse telefoniert im Zweifel mit behandelnden Ärzten, checkt jede Impfdose im Licht noch einmal gegen und geht auf die Sorgen seiner Impflinge ein. „Die Zeit muss man sich einfach nehmen", sagt er.

Ob es schon Probleme mit den zu Impfenden gab? „Bisher noch gar nicht. Die freuen sich eher. Eine Dame hat sich sogar extra zurechtgemacht", sagt Tiemann. Symietz ergänzt: „Ja, da haben sogar die Schuhe zum Oberteil gepasst. Da wird sich über Besuche gefreut. Und genau dafür machen wir es ja auch letztendlich. Damit man sich wieder besuchen kann. Ich finde die Arbeit echt toll."

Es gibt viele Gründe sich impfen zu lassen. Für sich und für andere. Auch die 97-jährige Gisela Ackenhausen hat ihre Gründe. "Also an Corona sterben muss ja wohl nicht sein", sagt sie. Da lässt sie sich lieber impfen. Kurz und schmerzlos.