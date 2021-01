Pastor Sorge sorgt sich um ältere Salzgitteraner

Der Griff zum Telefonhörer gehört für den katholischen Pastor und Seelsorger Hans-Günter Sorge zum Alltag. Und doch waren, mitten im zweiten Corona-Lockdown, mehr als 200 getätigte Anrufe zum Weihnachtsfest 2020 auch für ihn als Priester der Diözese Hildesheim keineswegs alltäglich. „In der Dienstbesprechung des Pastoralteams Salzgitter, kurz vor dem Weihnachtsfest, brachte ich meine Sorge um die älteren Menschen in unseren Gemeinden ein: Viele würden durch die Corona-Kontakteinschränkungen das Weihnachtsfest allein verbringen.“ Erinnerte der Pastor an den Grundgedanken: Im ersten Corona Lockdown wurden viel die ökonomischen Folgen der Krise diskutiert. Aber es sollten auch die psychologischen Auswirkungen nicht außer Acht gelassen werden, so Sorge. Gerade das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sei ein sensibler Zeitraum bei allen Menschen! „Ich stellte meine Idee vor, die über 80-jährigen Gemeindemitglieder persönlich anzurufen, um anzufragen, wie sie die Feiertage verbringen werden.“

Auch an Heiligabend und Weihnachten rief er an

Sein Vorhaben fand im Pastoralteam Zustimmung. Binnen weniger Tage wurden unter den zugehörenden 13.000 Haushalten der katholischen Pfarrgemeinde die alleinstehenden Personen jener Altersgruppe ausgewählt. Die Anrufe, die er zum Teil noch vor Weihnachten tätigte, aber auch an Heiligabend und den zwei Weihnachtsfeiertag, ließen sein Telefon glühen. „Die Senioren, von denen ich bereits im Vorfeld erfahren hatte, dass Sie an allen Feiertagen allein sein werden, habe ich nochmals am 1. Weihnachtsfeiertag angerufen“. So Sorge.

Manche hielten ihn für einen Enkeltrick-Gauner

Die positive Resonanz zu einen persönlichen Anrufen war enorm: „Ich habe eine große Dankbarkeit und Freude bei den Menschen erfahren: Da ist ein Pastor, der sorgt sich um mich.“ Einige Male wurde er zunächst auch für einen Enkeltrick-Gauner gehalten. „Aber auch das war absolut in Ordnung“, lobte er die Aufmerksamkeit der alleinstehenden Senioren. In einem Fall rief ihn eine Angehörige zurück, und Sorge klärte den Hintergrund zu seinem ungewöhnlichen Weihnachtsanruf auf. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Pfarrer an Heiligabend persönlich nach dem Befinden der Gemeindemitglieder erkundigt.“ Doch sorgen musste sich Hans-Günter Sorge in keinem Fall um seine Senioren: „Die, die alleine waren, fanden es in Ordnung. Viele halten auf andere Art einen guten Kontakt zu ihren Kindern und anderen Familienangehörigen.“

Sorge: Einige Senioren sind technisch fit

Einige Senioren seinen auch technisch fit und gut aufgestellt, andere hätten ein gutes Netzwerk in ihrem Alltag aufgebaut. Letzteres hatte bereits der erste Corona-Lockdown im Frühjahr gezeigt. Viele Einkaufsangebote, spontan organisiert von hilfreichen Mitbürgern, wurden damals gar nicht benötigt, weil viele Senioren im Stadtgebiet Salzgitter schon nachbarschaftlich gut verknüpft waren. „Ein Angebot der Kirchengemeinde Maximilian Kolbe in Fredenberg, bei dem Jugendliche mit dem Tablet Kontakte zwischen den Senioren und ihren entfernt lebenden Angehörigen via Skype herstellen, wurde beispielsweise gar nicht nachgefragt.“

Wichtig ist, dass die Kirche auf die Menschen zugeht

Aber das sei kein Problem. Wichtiger sei es für ihn, dass die (katholische) Kirche auf die Menschen zugeht. Auch da biete die Corona-Zeit einen gute Gelegenheit, festgefahrene Dinge neu zu überdenken. So zum Bespiel, ob die Kirche systemrelevant ist. „Wo gehen die Leute in der Krise und schweren Zeiten hin? Im Krieg - oder nach einem Attentaten? Die gehen dann nicht ins Rathaus, sondern in die Kirche. Denn dort bekommen sie Solidarität, Halt und Zuversicht in einer Gemeinschaft.“