Salzgitteraner helfen der Salzgitter-Tafel

Ida Naumov (links) und Katharina Mittelstaedt stehen der Tafel in Salzgitter vor.

Nicht mehr Kunden durch Corona, aber viel los: So bilanziert Ida Naumov, zweite Vorsitzende der Salzgitter Tafel, den aktuellen Betrieb im Laden in Bruchmachtersen. Dadurch, dass viele Tafeln geschlossen hätten, bekommen die Salzgitteraner sogar noch mehr Lebensmittel aus den Lagern, sagte sie, insgesamt täglich 1500 Kilo, die abgeholt, sortiert, verarbeitet und ausgegeben werden. In Salzgitter sei die Tafel dagegen immer geöffnet gewesen: „Sogar über Weihnachten und Silvester!“ Und die Kunden freuten sich, berichtet sie.

Überraschend tauchten Helfer wie Heinzelmännchen auf

Zwar seien viele Kunden, besonders zum ersten Lockdown, verunsichert gewesen: hatte die Tafel nun auf oder nicht? Andere hatten Angst, sich anzustecken. Bei der Tafel in Salzgitter musste umorganisiert werden, zumal auch viele der ehrenamtlichen Helfer, die die Waren ausgeben, im vulnerablen Alter sind und nicht mehr eingesetzt wurden. Doch da kamen überraschend für die Tafel-Mitarbeiter lauter Helfer wie Heinzelmännchen: Schüler, Studenten, Menschen in Kurzarbeit, berichtet Naumov begeistert, die einfach vorbeischauten und mit anpackten.

Naumov: Tafel hat noch nie so viele Spenden bekommen

Der Laden in Bruchmachtersen wurde coronagerecht umgebaut, Plexiglas schützt die von acht auf sechs reduzierten Mitarbeiter, die die Waren ausgeben, es gibt Desinfektionsmittel, es wird Fieber gemessen und auf Abstand geachtet, schildert Naumov. Und dann kamen zudem auch Spenden, statt Weihnachtsfeiern oder Weihnachtsgeschenken, von Firmen, von Privatpersonen, die manchmal einfach nur 10 Euro mitbrachten nach dem Motto: Ihr habt mir geholfen, jetzt helfe ich Euch. Einige wollen ihre monatlichen Überweisungen beibehalten, sagt Naumov. „So konnte wir das überstehen!“

Die Fixkosten bleiben gleich

Damit konnte nämlich, sagt Naumov, die Einbuße des vergangenen Jahres von 9000 Euro aufgrund geringerer Kundschaft abgefedert werden – zudem habe die Tafel ja auch laufende Kosten zu stemmen. 1000 Euro allein an Benzingeld, dazu Personalkosten und Miete – und neuerdings welche für Masken und Handschuhe. Naumov: „Wir sind so dankbar!“ Ohne diese vielen Hilfen wäre es schmerzhaft geworden, sagt sie. Naumov: „Einige haben sich auch für unsere Arbeit bedankt!“ So viele Spenden habe die Tafel noch nie bekommen, sagt sie.

Nicht mehr Kunden durch Lockdown

Für den jetzigen Lockdown hatte die Tafel mit mehr Kunden gerechnet, aber bislang zeichne sich das nicht ab, sagt Naumov. Die Kunden seien jedenfalls dankbar, dass diese günstige Gelegenheit zum Einkaufen in diesen Zeiten erreichbar bleibt. „Wir werden fast alles los!“