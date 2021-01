Einbruch in Vereinsgarten von SuPer Salzgitter in Lebenstedt

Einen Einbruch in eine Gartenlaube an der Swindonstraße in Lebenstedt hat Salzgitters Polizeisprecher Matthias Pintak am Montagvormittag im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt. Betroffener Kleingarten gehört dem Verein SuPer Salzgitter, der hier seit Mitte 2019 sein „Grünes Klassenzimmer“ für Aktionen mit Grundschülern betreibt.

Einbruch in Vereinsgarten von SuPer Salzgitter: Schaden liegt laut Polizei bei rund 300 Euro

„Wir haben am Sonntag bemerkt, dass hier eingebrochen wurde“, sagt Vereinsvorsitzender Gianluca Calabrese nun - die Tat müsste sich demnach zwischen dem 29. Dezember, circa 13 Uhr, und 10. Januar, 10 Uhr, ereignet haben. „Das Gartentor sowie der Laubeneingang und der zugehörige Schuppen wurden aufgebrochen.“ Die Polizei war bereits vor Ort und hat einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro ermittelt, so Sprecher Pintak.

Solidarität nach Gartenlauben-Einbruch - ähnliche Vorkommnisse bereits im Oktober

Gestohlen wurden laut seiner Aussage Werkzeug und Leergut, zudem hätten die Eindringlinge gewaltsam den in der Laube stehenden Medizinschrank geöffnet. Calabrese und SuPer Salzgitter, der Verein feiert in diesem Jahr fünfjähriges Bestehen, haben die Geschehnisse in den sozialen Netzwerk öffentlich gemacht und darauf viel Solidarität erfahren. Auch einige Spenden seien schon eingegangen.

„Wenn jemand etwas gemerkt hat, freuen wir und insbesondere die Polizei sich natürlich über Hinweise“, sagt Calabrese. Im vergangenen Oktober, fügt er hinzu, sei bereits in sein Büro in den Vereinsräumlichkeiten eingebrochen worden - das etwas kuriose Diebesgut: „Stifte, Maßbänder und Tabak.“