Salzgitters Gesundheitsamt hat am Montag eine weitere Neuansteckung sowie den bislang 40. Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. (Symbolfoto)

Salzgitter. Dabei handelt es sich um eine über 60-Jährige mit Vorerkrankungen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Salzgitter aktuell bei 114,1.

Corona in Salzgitter: Gesundheitsamt meldet weiteren Todesfall

Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 hat Salzgitters Gesundheitsamt am Montag gemeldet. Dabei handelt es sich um eine über 60-Jährige mit Vorerkrankungen, die im Krankenhaus verstorben ist. Es ist der nunmehr 40. Fall in der Stadt seit Ausbruch des Virus'.

Corona: Derzeit 238 akut Infizierte in Salzgitter

Zudem meldete das Gesundheitsamt einen weiteren Ansteckungsfall. Die Zahl der akut Covid-19-Infizierten liegt somit aktuell bei 238, die Gesamtzahl seit Ausbruch beträgt 1933. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt in Salzgitter momentan 114,1 (+0,96 im Vergleich zu Sonntag).

Erste Corona-Tests in betroffenem Pflegeheim mehrheitlich negativ

Nach dem am vergangenen Freitag gemeldeten Infektionsfall im Kreise des Personals des Alten- und Pflegeheimes Haus Amalia (Lebenstedt) wurden am gestrigen Sonntag Abstriche der Bewohner zweier Wohnbereichen sowie der dort tätigen Mitarbeiter genommen, teilt Stadtsprecherin Simone Kessner weiter mit. Bis auf einen Fall im Kreis der Bewohnerschaft seien sämtliche Test negativ ausgefallen.

Am morgigen Dienstag werden alle Mitarbeiter sowie die Bewohner der beiden betroffenen Wohnbereiche erneut abgestrichen, heißt es abschließend.

red