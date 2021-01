Die Danziger Straße in Steterburg wird zur Allee umgewandelt. Am 18. Januar geht es mit den Arbeiten los, die voraussichtlich zwei Wochen dauern werden.

Danziger Straße in Steterburg wird zur Allee

An der Danziger Straße in Steterburg werden ab dem 18. Januar Bäume gepflanzt. Daher wird die Straße einseitig im Bereich zwischen Schulring und Brotweg einseitig gesperrt, wie die Stadt Salzgitter mitteilt. Die Sperrung soll voraussichtlich 14 Tage dauern.

Die Bäume werden unter Federführung des Städtischen Regiebetriebs auf dem im vergangenen Jahr gebauten Fahrbahnteiler gepflanzt. Dafür wird die Danziger Straße einseitig gesperrt. Der Verkehr wird auf der verbliebenen Spur durch eine Ampelschaltung geregelt.

„Mit Beeinträchtigungen ist zu rechnen, wofür die Verwaltung um Verständnis bittet“, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese Beeinträchtigungen erstreckten sich für die Dauer von circa 14 Tagen auch auf die Breslauer Straße. Daher bittet die Stadt Ortskundige darum, den Bereich zu umfahren.

Umwandlung in Allee ist Teil der „Sozialen Stadt Steterburg“

Bei den Bäumen handelt es sich um 19 Rebona Ulmen. Diese legen im Winter eine oberirdische Wachstumspause ein, was die Pflanzung im Winter ermöglicht. Denn die Pflanzen wenden ihre Energie in der kalten Jahreszeit für das Wurzelwachstum auf.

Die Pflanzungen sind Teil des Stadtentwicklungsprogramms „Soziale Stadt Steterburg“. Steterburg ist seit 2015 in dem gemeinsam von Bund und Land getragenen Programm. Die Fördergelder, die der Stadt so zu Gute kommen, stammen zu zwei Dritteln von Bund und Land. Ziel des Programms ist es, Steterburg entsprechend des Leitbildes „GartenStadt+“ zu begrünen. Daher wird die Danziger Straße in eine Allee umgewandelt, die immissionsmindernd die Wohnqualität Steterburgs verbessern soll.

red