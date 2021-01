Sonja Bartmann ist neu im DRK-Beratungszentrum Salzgitter

Sonja Bartmann berät in Salzgitter unter anderem Menschen mit Behinderungen.

Neue EUTB-Beraterin im Beratungszentrum des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Smeewinkel 5 in Salzgitter-Lebenstedt ist Sonja Bartmann, teilt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Braunschweig-Salzgitter mit. Die EUTB ist die „ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratungsstelle“ für Menschen mit Behinderung. Sonja Bartmann ist Diplom-Sozialpädagogin und weist ebenfalls Qualifikationen als staatlich anerkannte Ergotherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und als systemische Beraterin und Therapeutin auf.

Vorgängerin Aufermann befindet sich in Mutterschutz

Die 41-Jährige folgt seit Jahresbeginn auf Daniela Aufermann, die sich im Mutterschutz mit anschließender Elternzeit befindet. Die ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung ist ein unentgeltliches Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen wie chronisch oder depressiv Erkrankte sowie für deren Angehörige.

Beratungsgespräche im DRK-Beratungszentrum Smeewinkel, wo neben der EUTB auch die Krebsberatung und die Allgemeine Sozialberatung angesiedelt sind, finden derzeit aufgrund der Pandemie-Situation in der Regel telefonisch oder schriftlich per Mail statt – oder aber niederschwellig per Videoberatung über PC, Notebook, Tablet oder Smartphone. Termine für Telefon- oder Video-Beratungen sind vorab telefonisch unter den Rufnummern (05341) 830850 oder (05341) 830855 zu vereinbaren.

Kontakt zu allen DRK-Beratungsstellen gibt es über die Internetseite drk-kv-bs-sz.de.

red