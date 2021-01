Die Union will mit „Task Force“ gegen Wohnungsmissstände vorgehen

Die CDU-Fraktion hält sich bei den Beratungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 mit eigenen Forderungen zurück. Sie konzentriert sich auf Anträge gegen Missstände in der Wohnungswirtschaft und für die Barrierefreiheit im städtischen Museum Schloss Salder, unterstützt aber zugleich sechs Anträge anderer Fraktionen. Angesichts hoher Gewerbesteuer-Ausfälle durch Corona gebe es im Etat kaum Spielraum für Veränderungen, sagt Fraktionschef Thomas Huppertz. Wenn er in seiner Haushaltsrede am kommenden Mittwoch ab 16 Uhr zugleich lobt, dass trotz der Krise freiwillige Leistungen der Stadt unverändert bleiben, hat er Rückendeckung vom neuen Geschäftsführer Manuel Juhrs (35), dem Nachfolger von Jan Christian Janssen.

Drei Themenblöcke im Sinn

Die Union hat ihre Etat-Forderungen dreigeteilt, widmet sich vorrangig den Themen Sicherheit und Ordnung, der Freizeit und der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Gewichtigster eigener Antrag der CDU ist demnach der Vorschlag, in der Verwaltung eine neue halbe Planstelle („Task Force“) im Fachdienst Bürgerservice und Ordnung zu schaffen. Ein neuer Mitarbeiter soll helfen, mit Mängeln und Versäumnissen in der privaten Wohnungswirtschaft aufzuräumen, das Vorgehen der Stadt gegen Eigentümer koordinieren, die ihre vermieteten Immobilien nicht sanieren, vertragliche Verpflichtungen schleifen lassen oder gar ordnungsrechtliche Auflagen ignorieren. „Hier geht es“, sagt Huppertz, „um gesellschaftliche Herausforderungen – runde Tische bringen uns nicht weiter“. Zudem unterstützt die CDU die Linke mit der Forderung nach einer Fußwegbeleuchtung „Hinter den Höfen“ in Lichtenberg und schließt sich den anderen Fraktionen an mit dem Wunsch, den Stadtpark zu beleuchten.

CDU blickt aufs Schloss Salder

Die Union hat sich auch dem gemeinsamem Antrag im Rat angeschlossen, jährlich eine halbe Million Euro im Etat für Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Salzgittersees vorzusehen. Wie die anderen Fraktionen unterstützt die CDU die Schaffung einer halben Planstelle im Referat für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Und erneut widmet sich die Fraktion der Barrierefreiheit in Schloss Salder. Doch diesmal konzentriert sie sich nicht allein auf den Einbau eines Aufzugs. Sie fordert von der Verwaltung, ein Gesamtkonzept zu entwickeln und bis Jahresmitte Fördermöglichkeiten zu erkunden. Juhrs freut sich auf ein neues Aufgabengebiet

Die Fraktion und Vorsitzender Huppertz, der das Amt nach der Kommunalwahl erneut antreten will, können mit dem neuen Geschäftsführer auf Verstärkung setzen. Doch Juhrs, verheirateter Vater eines 15 Monate alten Sohnes mit Wohnort in Salzgitter-Bad, studierter Sozial- und Politikwissenschaftler, soll und will mehr. Der Mann, der zuletzt sechs Jahre lang als CDU-Geschäftsführer für Wolfenbüttel und Goslar tätig war, mag seine Kontakte in der Region, aber auch seine Ortskenntnis nutzen, um „aktiv Gestaltungsmöglichkeiten für Salzgitter aufzuzeigen“. Juhrs selbst lobt sein neues Betätigungsfeld in hohem Maß. Salzgitter, sagt er, biete ein „immenses politisches Potenzial in der Ratsarbeit“, stehe vor einem hohen, herausfordernden Transformationsprozess in der Wirtschaft und verfüge über enorme Gestaltungsmöglichkeiten in der Kultur. „Hier zu handeln – darauf freue ich mich sehr“, sagt der Neue.