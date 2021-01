Jugendparlament Salzgitter bewirbt sich für Deutschen Jugendpreis

Salzgitters Jugendparlament bewirbt sich mit seinem laufenden Anti-Rassismus-Projekt für den diesjährigen Deutschen Kinder- und Jugendpreis. Die bis 2019 auch unter dem Namen „Goldene Göre“ bekannte Auszeichnung soll nach aktueller Planung am 3. Mai im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) verliehen werden, die Gewinner erhalten insgesamt 30.000 Euro.

Anti-Rassismus-Projekt: Salzgitters Jugendparlament bittet um Motive

Die Nachwuchsparlamentarier haben im Dezember mehrere großflächige Plakate im Stadtgebiet präsentiert, mit denen sie zur Teilnahme an der an die „Black Lives Matter“-Bewegung angelehnten Aktion aufriefen. Außerdem hängten sie DIN A3- und A4-Botschaften aus. „Wir wollten damit auf den nach wie vor bestehenden Alltagsrassismus aufmerksam machen und aktiv zu einem solidarischen Miteinander auffordern“, erklärt Geschäftsführerin Deborah Gollbach auf Nachfrage.

Salzgitter: Jugendparlament kürt Siegerbild - Projekt läuft noch bis zum 24. Januar

Zahlreiche junge Salzgitteraner folgten diesem Aufruf und sendeten selbstgestaltete Anti-Rassismus-Motive ein, unter denen letztlich drei ausgewählt und auf der Instagram-Seite des Jugendparlaments zur finalen Abstimmung gestellt wurden. 363 Leute stimmten daraufhin ab, für das Siegerbild entschieden sich 220. „All lives (can’t) matter until black lives do“, heißt es darauf, dazu sind farbige Menschen in einträchtigen Situationen zu sehen.

Dies ist das Siegermotiv. Foto: Jugendparlament Salzgitter / Instagram

Die gesammelten Motive, erklärt Gollbach weiter, sollen nun in einer digitalen Ausstellung gewürdigt werden. Die angesprochenen Großflächenplakate wurden derweil mit einer neuen Bild- und Wortbotschaft versehen, die „BLM - We are one“ lautet. Gollbach: „Das Projekt soll noch bis zum 24. Januar laufen“ - und bestenfalls mit dem Erhalt des Kinder- und Jugendpreises seinen Höhepunkt finden.

Salzgitters Jungparlamentarier beschäftigen sich auch mit Pumptrack-Anlage in Gebhardshagen

Ein weiterer Punkt, mit dem sich Salzgitters Jugendparlament momentan verstärkt beschäftigt, ist eine sogenannte Pumptrack-Anlage, die in Gebhardshagen entstehen soll. An einer von der zugehörigen Arbeitsgruppe initiierten Umfrage haben kürzlich über 300 Personen, mehrheitlich zwischen 10 und 21 Jahren, teilgenommen - rund drei Viertel davon sprachen sich für solch einen Mountainbike-Parcours aus. Wichtig seien hier unter anderem eine ansprechende Umgebung wie auch ausreichend Sitzgelegenheiten und Tische.

Der städtische Arbeitskreis „Konzept zum Bau einer Pumptrack-Anlage in Salzgitter-Gebhardshagen“, in dem neben Jungparlamentariern auch Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sowie des Ortsrates West sitzen, muss jetzt Größe, Umfang und vor allem Standort der Anlage erörtern. „Die konkrete Umsetzung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, der Prozess soll aber so transparent wie möglich gestaltet werden“, sagt Deborah Gollbach. Die letztendliche Entscheidung liegt dann beim Rat der Stadt.

Das Jugendparlament tagt das nächste Mal dann am Montag, 8. Februar, um 17 Uhr. Die Sitzung ist erneut live auf dem Youtube-Kanal der Stadt Salzgitter zu sehen.