Corona-Verstöße: Polizei geht gegen Ruhestörer vor

Wegen des Verstoßes gegen Corona-Auflagen wurden Polizeibeamte am Freitag gegen 22.09 Uhr in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Nachbarn hatten sich über Lärm aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus beschwert. Die Polizisten gingen dem Anruf nach und stießen nicht nur auf den Mieter. Auch zwei Männer befanden sich in der Wohnung, waren laut Polizei dort aber nicht gemeldet. Die Beamten erstellten drei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Auflagen.

