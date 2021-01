Virus hält Retter in der Not im vergangenen Jahr massiv auf Trab

Hätte die Corona-Pandemie nicht in Salzgitter gewütet, dann wäre 2020 ein eher ruhiges Jahr für die Feuerwehren in der Stadt gewesen. Es gab keine schweren Unwetter, Großbrände wie 2019 in Salzgitter-Bad blieben aus, von dramatischen Chemie- oder drastischen Verkehrsunfällen blieb Salzgitter verschont. Mit rund 2040 Einsätzen lagen die Helfer in der Not rein zahlenmäßig noch unter den Anforderungen der Jahre 2015 bis 2018. Nur im Jahr 2019 mussten die Wehren bei 1833 Einsätzen seltener ausrücken. Doch damals hielt noch kein Virus die Bevölkerung in Atem.

Berufsfeuerwehr im Einsatz gegen die Pandemie

Die Bekämpfung der Pandemie, schätzt der Leiter des Fachdienstes Feuerwehr, Arne Sicks, habe zwar die Einsatzfähigkeit der Berufsfeuerwehr nicht beeinträchtigt, aber „neben dem Tagesgeschäft war nicht mehr viel möglich“. Und die Folgen seien noch nicht abzuschätzen. So wurde die Ausbildung erschwert, praktische Übungen, die in Videokonferenzen allenfalls rudimentär zu trainieren sind, fielen zumeist flach, Geselligkeit blieb aus. Sicks, aber auch die Fachgebietsleiter Martin Mann und Ingo Dolder befürchten, dass solche Entwicklung die Ortswehren am Ende manches Mitglied kosten könnte. „Einige Kameraden haben gemerkt, dass es auch ganz gut ohne Feuerwehr geht“, sagt Sicks.

Unter Leitung des zuständigen Dezernenten Eric Neiseke wurde die Berufsfeuerwehr im Kampf gegen Corona umfassend eingesetzt. So unterstützten die Helfer in der Not das Gesundheitsamt bei Transport und Entnahme von Tests, der Kontaktnachverfolgung und ab Ende November beim Aufbau des Impfzentrums an der Hans-Birnbaum-Straße. Doch auch beim Impfen ab 30. Dezember waren die Feuerwehrleute im Einsatz. „Wir stehen Gewehr bei Fuß, sobald wieder neuer Impfstoff zur Verfügung steht“, sagt Sicks. Erst ab Februar könne es durch den Einsatz von hauptamtlichem Personal gelingen, auf Ehrenamtliche zu verzichten.

Doch die größte Sorge, dass Infektionen oder Quarantäne die Reihen der Berufsfeuerwehr massiv lichten könnten, blieben laut Sicks bislang unbegründet. Früh sei ein Krisenmanagement eingerichtet und hohe Sensibilität bei den Kollegen erzeugt worden. So habe es bis heute nur wenige Infektionsfälle gegeben.

Corona hatte auch positive Folgen

Positive Folgen hatte das Virus für die Feuerwehr dennoch. So ging die hohe Zahl der Einsätze des Rettungsdienstes zurück, die die Berufsfeuerwehr noch zu Jahresbeginn 2019 ans Limit brachten. Musste die Teams damals noch 27.452 Mal ausrücken, waren es 2020 nur 26.538 Mal. Angesichts des Virus hätte mancher Salzgitteraner wohl den Anruf beim Rettungsdienst gescheut. Zugleich hätten die Einsätze aufgrund der Pandemie länger als üblich gedauert, ahnt Dolder.

Zweite positive Auswirkung des Virus: Die Einsätze zum Jahreswechsel seien noch nie so gering gewesen wie Silvester 2020, sagt Mann. Angesichts des Böllerverbots sei der Rettungsdienst gerade mal 70 Mal ausgerückt. In den Vorjahren habe es weit mehr als 100 Einsätze in der Nacht zu Neujahr gegeben, erinnert sich Sicks.

Unter den 2040 Einsätzen der Wehren waren 620 der Freiwilligen, ähnlich wie 2019. Insgesamt rückte die Feuerwehr im vergangenen Jahr zum Löschen von 191 Bränden aus. 2019 waren es 172 Feuer.