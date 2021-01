Grüne: Stadt Salzgitter soll neue Grundstücksgesellschaft gründen

Die Grünen fordern Geld im Doppelhaushalt 2021/2022 für Investitionen etwa in den Bereichen Umwelt und Wohnungswirtschaft.

Salzgitter. Die Ratsfraktion will im Etat Gelder einsetzen für eine Baumaktion, bessere Wohnungsentwicklung und Personalplanung.

Die Grünen setzen im wesentlichen auf fünf Anträge für den Doppelhaushalt 2021/2022, haben aber jetzt schon angekündigt, acht weitere Forderungen bis zur abschließenden Debatte im Rat am Mittwoch nachzulegen. Im wesentlichen geht es der Ratsfraktion um Belange des Naturschutzes, der Wohnungswirtschaft und der Verwaltung.

Neue Wohnungsgesellschaft soll gegründet werden

Zum einen fordert die Fraktion die Verwaltung auf zu prüfen, wie weit alle städtischen Liegenschaften in einer neuen kommunalen Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft gebündelt werden können. Die Stadt sollte zudem leerstehende Grundstücke und Wohnungen erwerben und städtebaulich weiterentwickeln. Gefördert werden könnte die neue Gesellschaft nach Ansicht der Grünen mit rund 19 Millionen Euro aus der Strukturhilfe des Landes, die der Stadt 2019 zugewiesen wurde.

Mehr Bäume für Salzgitter

Ein weiterer Antrag der Grünen dient dazu, Bürger zu ermuntern, weitere Bäume kostenlos auf ihrem Grundstück zu pflanzen. Die Idee: Per Antrag können die Salzgitteraner die Pflanzen bei der Stadt bestellen, beim Bauhof abholen, einpflanzen und pflegen. Auch die Kommune selbst beteiligt sich, indem sie 1000 Bäume etwa an Feldwegen, Gewässer-Randstreifen oder Kreisstraßen einsetzt. Die Fraktion geht von Gesamtkosten in Höhe von 40.000 Euro aus.

Personalentwicklungskonzept soll her

Die Grünen wollen im Haushalt auch Geld einsetzen für Luftreinigungsgeräte und Signalgeber zur Einhaltung von Kohlendioxid-Konzentrationen an Schulen, in Kitas und öffentlichen Gebäuden. Für die Verbesserung der Qualität der Fließgewässer sollen jährlich rund 180.000 Euro eingesetzt werden. Außerdem fordern die Grünen ein Personalentwicklungskonzept für die Dezernate, Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften. Dabei sollte vor allem die Nachwuchsförderung eine gewichtige Rolle spielen. Stärker in den Blick genommen werden sollte unter anderem auch, dass offene Stellen besetzt, neue Mitarbeiter eingestellt und weitere Arbeitsplätze geschafft werden.