Randalierer demoliert Kiosk-Rollladen in Thiede

Gegen den Außenrollladen eines Kiosks in der Straße Lange Hecke in Thiede hat am späten Freitagabend ein Mann so stark getreten, dass der Rollladen Schaden nahm. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Zeugin den Vorfall.

Die Tat ereignete sich am späten Freitagabend in Thiede

Gegen 22 Uhr am Freitag, 15. Januar, sah die Frau demnach mit an, wie der Täter gegen den Außenrollladen trat und diesen dadurch beschädigte. Der Täter entfernte sich daraufhin unerkannt vom Ort des Geschehens.

Der Mann soll 1,80 Meter groß sein und war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Hinweise an die Polizei Salzgitter-Thiede unter (05341) 941730.

red