Salzgitteraner "Liedervater" Siegfried Koloßa gestorben

Siegfried Koloßa, Ehrenvorsitzender des Gesangvereins Liederkranz, ist gestorben. Er war 90 Jahre alt geworden. 69 Jahre war er Mitglied des Gesangvereins Liederkranz, von 1975 bis 1999 Vorsitzender und früher auch in anderen Vorstandspositionen tätig. Stolz war er stets, dass ihm seine Mitglieder während dieser Zeit den Namen „Liedervater“ gegeben hatten. Darin kam zum Ausdruck, dass sie seine beherzte und von Liebe zu seinem Verein getragene Arbeit hoch schätzten.

Für Siegfried Koloßa stand das Wohl des Gesangvereins an erster Stelle. Auch später als Ehrenvorsitzender setzte er sich immer für seinen Verein ein. Er war aktiv im Männerchor und bis zur coronabedingten Pause als Sänger im 1. Tenor. Seine Stimme wird dem Chor fehlen.

Einziger Stadtmedaillenträger

Mit ihm verliert die Stadt zudem den einzigen noch lebende Stadtmedaillenträger. Koloßa kümmerte sich auch um die Geschichte des Vereins, denn er hatte über viele Jahre das Amt eines Archivars inne. Unter seiner Regie schrieb sein Sohn die Chronik des Vereins. Aber Siegfried Koloßa, der geborene Ostpreuße, hatte noch eine zweite Liebe − das war Salzgitter-Bad.

Überall, wo es um das Wohl des Stadtteils ging, war seine Stimme zu hören. So war er auch Vorsitzender des Bürgervereins, der sich um den Stadtteil kümmerte. Als Vorsitzender gab er so manche Stellungnahme zu kommunalen Ereignissen ab, wenn die Meinung der Bürgerschaft gefragt war. Doch Koloßa meldete sich auch allein zu Wort, wenn es um Salzgitter-Bad ging.

Koloßa setzte sich für Seppchen Muthig ein

Stark engagiert war er, als der Bürgerverein daran ging, die Altstadt mit Skulpturen zu schmücken wie zum Beispiel mit dem markanten Seppchen Muthig. So richtig in seinem Element fühlte er sich, als es hieß, den Ratskeller zu retten.Er organisierte den Protestmarsch durch die Altstadt und war maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt. Am Ende stand ein Erfolg.

Als Vorsitzender des Bürgervereins zog er die Fäden für so manchen Coup für die Altstadt. Auch als es darum ging, den mit Bürgerspenden finanzierten Solepavillon zu errichten, unterstützte er seinen Nachfolger. Er mischte meistens mit, wenn es um die Entwicklung von Salzgitter-Bad oder wenn es um Ratschläge für den Ausbau der Salzstadt ging, denn seine Stimme hatte Gewicht. Mit dem Bürgerverein schuf er die Plattform für so manche gemeinsame Sache mit der Stadt für die Altstadt.

Am vergangenen Freitag ist Koloßa in Salzgitter-Bad verstorben.