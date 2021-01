Stadt Salzgitter will Freiluft-Gastronomie erweitern

Wirte, die Gäste in Salzgitter auf öffentlichen Flächen und unter freiem Himmel beköstigen, sind künftig nicht mehr an feste Öffnungszeiten gebunden – solange sie eine Sondernutzungserlaubnis besitzen und sich an den Lärmschutz halten. Das wird die Verwaltung dem Rat am 21. April mitteilen.

Die Stadt reagierte damit auf den Ratsbeschluss vom 1. Dezember 2020. Damals hatten die Politiker entschieden, dass es Gastronomen in der Stadt ermöglicht wird, in diesem Jahr bis 23 Uhr unter freiem Himmel zu bewirten. Über eine Weiterführung der Erlaubnis soll Ende 2021 entschieden werden.

Stadt Salzgitter verzichtet auf Sperrzeiten für Schank- und Speisewirtschaften

Die Verwaltung erklärte am Freitag, landesweit würden die Öffnungszeiten von Schank- und Speisewirtschaften nicht einheitlich geregelt. Die Kommunen könnten jedoch jederzeit Sperrzeiten verhängen. Die Stadt Salzgitter verzichte aber darauf. Die Open-Air-Bewirtung sei auf öffentlichen Flächen möglich, sobald eine Sondernutzungserlaubnis vorliege und der Lärmschutz eingehalten werde. Gemäß des Ratswillens würden dafür zeitliche Beschränkungen künftig aufgehoben. So hätten Gastronomen keine Vorteile mehr, wenn sie ihre Gäste ungebunden auf privatem Grundstück bewirteten.