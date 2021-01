Bauer zu Blockaden gegen Discounter: „Ein Kampf gegen Godzilla“

Schweinezüchter Steffen Hohnschopp (42) aus Groß Mahner gehört zu den führenden Köpfen des Bauernprotestes in der Region. „Aktiv im Widerstand“ heißt es im Status seines WhatsApp-Profils. Was ihn dazu brachte, erklärt er im Interview.

Groß Mahner. Schweinezüchter Steffen Hohnschopp gehört zu den Organisatoren der Initiative „3 vor 12 – Bauern in Not“. Warum geht er auf die Straße?

Steffen Hohnschopp (42) gehört zu den Wortführern der Bauern-Protest-Bewegung „3 vor 12“ in der Region Goslar-Salzgitter-Braunschweig. Der Landwirtschaftsmeister, DJ und Rapper führt einen Bauernhof im Süden Salzgitters in vierter Generation. Der Familienbetrieb hat 1400 Mastschweine. Hohnschopp, seine Eltern, seine Frau – eine hauptberufliche Krankenschwester – und ein Mitarbeiter bewirtschaften 90 Hektar Land. Im Interview mit Erik Westermann erklärt der Musiker, dem Landwirtschaft in die Wiege gelegt wurde und für den Bauer kein Schimpfwort ist, warum er und seine Kollegen die Warenlager von Discountern mit Treckern blockieren und zum Protest gegen niedrige Preise bei Milch oder Butter aufrufen.

Sie gehören zu den Organisatoren der Blockaden des Aldi-Lagers in Salzgitter-Bad und sind einer der regionalen Sprecher von „3 vor 12 – Bauern in Not“. Was steckt dahinter?

Das ist eine zusammengewürfelte Horde. Angefangen hat es in Holland: Da haben Tierschützer einen Stall besetzt, es gründete sich eine Bauernwehr. Eine Gruppe, mit der sich Landwirte gegenseitig unterstützen. Das schwappte nach Deutschland. So entstand eine Graswurzelbewegung und auch die Gruppe Land schafft Verbindung (LSV). 3 vor 12, die Gruppe, in der ich hauptsächlich aktiv bin, hat sich separat gebildet. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu schaffen für die Probleme der Landwirte und unsere Interessen zu vertreten. Das macht der Bauernverband, das Landvolk, schon lange nicht mehr. Wir haben keinen politischen Rückhalt, keine Lobby. Und die Medien haben das Spielchen mitgespielt. Wir mussten die Sache selbst in die Hand nehmen.

Wie kamen Sie dazu?

Zunächst über Facebook und die Gruppe „Bauern wehren sich“. Wir haben Falschmeldungen herausgesucht und versucht, sie gerade zu rücken. Kollegen haben mich dann angesprochen. Zur der Sternfahrt nach Hannover, wohin wir im Oktober 2019 von Salzgitter aus mit mehr als 250 Schleppern gefahren sind, bildete sich ein Organisationsteam von 10 Leuten für die Region. In unserer WhatsApp-Gruppe sind etwa 1000 Landwirte, von Goslar bis Braunschweig.

Wir haben mit Ministern diskutiert. Da ging es noch um die Änderung der Düngeverordnung, die letztlich still und heimlich im ersten Corona-Lockdown durchgepeitscht wurde und eine Katastrophe für viele Landwirte ist. Später fing das mit Aldi an: Erst hielten wir zwei Mahnwachen vor dem Zentrallager in Salzgitter-Bad ab, dann folgten Blockaden. Es ging um die niedrigen Milchpreise.

Wie groß ist der Anteil der Landwirte, die an den Protesten teilnehmen?

Ich glaube, bislang fährt nur ein Bruchteil mit. Der Landwirt ist ja eher ein Eigenbrötler. Aber das heißt nicht, dass die anderen nicht bald auch so weit sind.

Ich bin 2019 mit nach Hannover, als es gegen die Düngeverordnung ging, obwohl meine Flächen nicht in einem „roten Gebiet“ lagen. Ich habe auch kein Milchvieh, blockiere aber trotzdem die Warenauslieferung bei Aldi.

Damals lag der Preis für das Kilo Schwein bei zwei Euro, ich hatte theoretisch kaum Gründe gehabt zu protestieren. Ein paar Monate später bekomme ich 1,20 Euro pro Kilogramm. Mit jedem Schwein mache ich so Verlust. Ich habe nur noch Tiere im Stall, weil man damit nicht von heute auf morgen aufhören kann, weil ich meinen Mitarbeiter halten will und um die Kredite zu bedienen. Allen muss klar sein: Heute ist mein Nachbar dran, morgen ich.

Ich kann ich nicht mehr leben von meinem Beruf. Meine Frau als Krankenschwester verdient im Moment das Geld für uns alle. Das geht vielen Landwirten so. Wenn sich der Schweinepreis nicht bis zum Sommer erholt, muss ich meinen Mitarbeiter entlassen, den ich selbst ausgebildet habe. Und es ist vorbei mit einem Betrieb, der zwei Weltkriege und die Finanzkrise überstanden hat.

Woran liegt das?

Am Ungleichgewicht im Markt. Wir haben auf der einen Seite die Landwirte, das sind kleine Betriebe und Mittelständler. Die Schlachthöfe und Molkereien sind schon größer. Dann kommt der Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Dort gibt es vier Unternehmen mit 85 Prozent Marktanteil. Die sind so mächtig, dass sie unabhängig von Nachfrage und Angebot Preise und Mengen bestimmen können. Sie diktieren den Schlachthöfen und Molkereien die Preise und das wird bis an das schwächste Glied weitergereicht. Das sind wir.

Es ist kein Kampf von David gegen Goliath - sondern ein Kampf gegen Godzilla. Ohne Hilfe kommen wir nicht weiter. Wir können nicht alle paar Monate die Lager des Lebensmittelhandels blockieren, um vernünftige Preise zu bekommen. Es müssen politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, um ein Marktgleichgewicht wiederherzustellen, eine soziale Marktwirtschaft. Das ist in fast allen Branchen das Gleiche. Überall wachsen riesige Konzerne.

Sind die Preise auf lange Sicht gedrückt worden?

Es gab einfach seit 30 Jahren keinen Aufschlag mehr. Nicht einmal eine Inflationsbereingung. Dabei steigen unsere Kosten. Ich habe vor kurzem eine Schlachtabrechnung gesehen von 1973. Da hat jemand 14 Schweine verkauft. Es gab 3 Mark und 24 Pfennige pro Kilo. Jetzt sind wir bei 1,20 Euro. Diese Schere geht immer weiter auseinander. Das kann kein Mensch überleben.

Dazu kommen ständig neue Regelungen der Politik, die die Kosten nach oben treiben. Größere Landwirte können das über hohe Stückzahlen länger auffangen. Den kleinen geht es an den Kragen. Da hängen Familien dran, Frauen, Kinder. Deshalb gehe ich auf die Straße.

Was treibt die Kosten hoch?

Etwa die Neufassung der Düngeverordnung aus den Vorjahren. Mich hat sie 120.000 Euro gekostet für einen neuen Düngerstreuer und einen neuen Güllepott. Das ist für einen kleinen Familienbetrieb, der 2007 eine Million Euro in seine Schweinemast gesteckt hat, kaum zu bewältigen. Bei jeder weiteren Auflage stehe ich am Scheideweg.

Investieren wird unmöglich: Zum Beispiel beim Tierwohl-Programm, das Bauern mehr Geld einbringen soll, wenn sie gewisse Haltungsbedingungen einhalten. Ich kann nicht mitmachen, das Geld fehlt. Das ist eh eine Falle, in die wir Bauern immer wieder tappen: Uns wird es schmackhaft gemacht, über neue Kredite zu investieren. Bei den Preisen kann man den Kredit nicht mehr bedienen. Und dann gehört alles der Bank.

Wie hat die Corona-Pandemie die Situation verändert?

Corona ist ein Katalysator, der die Entwicklung um fünf bis zehn Jahre beschleunigt. Die Lebensmittelriesen nutzen die Pandemie, um die Preise weiter zu drücken. Beim Verbraucher kommt davon nichts an. Die Ketten verzeichnen einen Umsatzzuwachs im zweistelligen Milliardenbereich – und wir sind alle in der Krise.

Ein Beispiel: Die Schlachthöfe haben Probleme mit den Hygienevorgaben und können nicht genug schlachten, obwohl die Nachfrage immens ist. Bei mir im Stall bleiben die Tiere stehen, stattdessen wird aus Spanien Fleisch hierher gekarrt. Es heißt dann: Herr Hohnschopp, diese Woche können wir keine Schweine abholen. Vielleicht nächste Woche. Dann heißt es: Wenn Sie die nächste Woche loswerden wollen, zahlen wir fünf Cent pro Kilo weniger.

Wenn die Schweine länger im Stall stehen, werden sie auch schwerer. Dann haben wir weniger Platz, das ist ein Tierschutzproblem. Zum anderen muss ich den Schlachthöfen Schweine mit einem gewissen Gewicht und einem bestimmten Anteil Magerfleisch liefern. Wenn die Tiere mehr oder weniger wiegen, gibt es Abzüge. Statt 1,20 Euro pro Kilo bekomme ich dann noch einen Euro. Obwohl mehr Futterkosten drinstecken. Man steht also unter Zwang und das wird ausgenutzt.

Ich liebe meinen Beruf und kann mir nichts anderes vorstellen. Aber wenn die Preise so bleiben, geht es nicht mehr weiter.

Braucht es aber nicht auch Veränderungen: Etwa, weil zu viel gedüngt wird und um Belange des Tierschutzes zu stärken? Man denke etwa an Ferkelkastration, Kükenschreddern oder das Kürzen von Schweine-Schwänzen?

Wenn die Regelungen Sinn machen würden, wären wir die Letzten, die sich wehren. Wir wollen den Tieren und der Natur nicht schaden. Davon lebe ich doch!

Nehmen Sie die Düngeverordnung. Seit den 1990er Jahren hat es Deutschland nicht geschafft, ein Nitrat-Messnetz unter landwirtschaftlichen Flächen zu installieren. Unter dem Druck der EU meldet man die Werte irgendwelcher Brunnen, egal wo sie liegen. Wir haben einen Brunnen hier in der Nähe angeschaut. Der lag in einer belasteten „roten Zone“ und befand sich neben einer Kleinkläranlage für mehrere Häuser. Tierhaltung gab es hingegen keine. Dabei soll das Verursacherprinzip gelten. Das ist eine der großen Ungerechtigkeiten. So etwas geht mir gegen den Strich.

Ich versuche, in Kreisläufen zu denken: Auf dem Stall habe ich Photovoltaik, Getreide und Gülle nutze ich, so weit ich kann. Für mich ist Gülle ein Rohstoff, der vor Ort produziert wird und von dem ich weiß, was drin ist. Ich darf sie aber nicht komplett verwerten, sondern muss Mineraldünger dazukaufen. Der stammt dann aus Ägypten oder Russland.

Was ist mit den Verordnungen, die einer besseren Tierhaltung dienen sollen?

Die meisten Menschen haben wenig Bezug zu Tieren. Sie projizieren ihr Empfinden auf die Tiere. Zum Beispiel bei der Ferkel-Kastration: Das geht schnell, viele Ferkel quieken nicht mal dabei. Sie kehren gleich zurück zur Sau und säugen. Die Tiere haben nach einer Minute vergessen, was passiert ist. Mit einer Betäubung ist der Stress für sie viel größer.

Aber warum müssen wir die Schweine überhaupt kastrieren? Kein Bauer macht das von sich aus gern. Der Grund ist der: Der Handel will keine Eber. Eberfleisch gilt als ungenießbar, weil es Tiere gibt, die bei der Schlachtung Hormone ausstoßen, die dem Fleisch einen fischigen Geschmack geben. Man könnte diese „Stinker“ aber identifizieren. Eine Ebermast wäre kein Problem, die Kastration unnötig.

Ähnlich ist es beim Küken-Schreddern. Der Bauer hatte früher Zweinutzungshühner, die die sowohl zum Eierlegen als auch zum Schlachten gehalten werden. Der Handel wollte billigere Preise. Dann brauchte man Fleischrassen und Legerassen. Man muss immer günstiger produzieren, das geht nur auf bestimmte Weise.

Wie sind die Reaktionen aus der Bevölkerung auf Ihre Protest-Aktionen?

Fast durchweg positiv. Viele sagen: Endlich macht mal einer was! Von den Medien wurden wir anfangs totgeschwiegen oder unsere Anliegen falsch dargestellt. Da hieß es, wir seien gegen Tier- und Naturschutz. Das Gegenteil ist der Fall: Wir wollen vernünftigen Tier- und Umweltschutz.

Ist das nicht schizophren: Die Leute applaudieren – kaufen aber trotzdem beim Discounter?

Man macht es dem Verbraucher nicht leicht. Oft ist es kaum zu erkennen, woher die Lebensmittel stammen. Der Einzelhandel spielt nicht mit offenen Karten. Eindeutige Deklarationen fehlen, selbst wenn man aufs Kleingedruckte guckt.

Es ist nicht einmal klar: Gibt es hierzulande eine Überproduktion? Zum Teil werden ausländische Lebensmittel als deutsche deklariert. Ein Beispiel aus der Schweinemast: Ich beziehe meine Ferkel seit letztem Jahr aus Holland. Dort zieht man sie auf, bis sie sieben Kilo wiegen. Wenn sie am Schlachthaken hängen, gelten sie dann als deutsche Schweine.

Auch die vielen Lebensmittel-Label sind kritisch, beispielsweise das QS-Label [das Prüfzeichen steht für „Qualitätssicherung in Produktion und Dienstleistung“, Anm. d. Red.] Als es eingeführt wurde, gab es im ersten Jahr 3 Cent pro Kilo Schwein mehr. Im zweiten schon nicht mehr. So wurde also der Preis indirekt wieder gedrückt. Dabei kostet es, die Zertifizierung zu erhalten.

Ich kann den Menschen nur empfehlen: Kauft eure Lebensmittel nicht in Supermärkten, sondern auf Märkten und in Hofläden. Aber auf diese Weise kann man natürlich nicht an 82 Millionen Menschen Lebensmittel verteilen.

Es muss endlich das Kartellrecht angewendet werden: Es darf nicht sein, dass vier Lebensmitteleinzelhändler den Markt aufteilen. Mir kann niemand erzählen, dass die sich nicht absprechen.

Warum haben Sie denn bislang immer vor dem Aldi-Lager in Salzgitter-Bad demonstriert?

Aldi ist eindeutig der Trendsetter. Die tun sich besonders hervor und geben die Preise vor. Alle anderen ziehen nach. Aldi kauft auch in großem Stil Land an. Die wollen alles in einer Hand haben.

Wie erleben Sie Ihre Rolle in den Protesten?

Unsere WhatsApp-Gruppen sind unterwandert. Vor einer Blockade, die ja nicht angekündigt sind, stand nachts um drei die Polizei vor meiner Tür. Anfangs dachte ich, die zapfen mein Telefon an. Inzwischen kenne ich mich auch gut mit dem Versammlungsrecht aus.

Zwischenzeitlich wurden wir als radikale Landwirte beschrieben, als wir Journalisten für ihre Berichterstattung die „goldene Mistkarre“ verliehen haben. Da standen Kollegen vor deren Tür. Das sollte eigentlich ein Spaß sein, so wie die Goldene Himbeere für schlechte Filme. Man wollte ins Gespräch kommen. Ist aber nicht gut gelaufen. Es gab sogar eine Resolution im Landtag gegen solche „Hausbesuche“ – aber nur gegen solche durch Bauern! Eigentlich ist es skurril, dass ich mich mit solchen Sachen beschäftige. Ich hätte nie gedacht, dass ich für meine Rechte auf die Straße gehen muss. Letztlich sind wir Bauern. Wir wollen nicht das System stürzen, wir sind keine Querdenker. Wir sind auch nicht Pegida. Wir wollen nur von unserer Arbeit leben können.