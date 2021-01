Corona-Impfung: Terminvergabe startet in Salzgitter

Die Stadt Salzgitter hat ihr Impfzentrum an der Hans-Birnbaum-Straße zwischen Engelnstedt und Hallendorf bereits Mitte Dezember offiziell in Betrieb genommen, geimpft wurde dort aber bislang nicht. Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat nun jedoch gegenüber unserer Redktion bekannt gegeben, dass die Terminvergabe zeitnah anlaufen wird.

Ab kommendem Donnerstag, dem 28. Januar, können Termine für die Corona-Impfung vereinbart werden. Dies teilte Klingebiel in Anschluss an die wöchentliche Videokonferenz der niedersächsischen Oberbürgermeister mit dem Landesgesundheitsministerium. Die Vergabe läuft über das Land und ist über die eigens geschaltete Hotline (0800) 9988 665 sowie online unter www.impfportal-niedersachsen.de möglich.

Corona-Impfung in Salzgitter: Terminvergabe läuft an, Impfstart verzögert sich aber

Klingebiel weist allerdings explizit darauf hin, dass der 28. Januar noch nicht der Impfstart ist, sondern es erstmal „nur“ um die Termine gehe. „Wegen der Produktionslage bei Pfizer/Biontech und der geringeren Liefermengen des zweiten zugelassenen Impfstoffes von Moderna wird sich der geplante Impfstart um voraussichtlich zwei bis vier Wochen verzögern“, ergänzt der CDU-Politiker. Ursprünglich hatte es im Salzgitteraner Impfzentrum Anfang Februar los gehen sollen.

Verlässliche Aussagen, so Klingebiel, könne er in der aktuellen Situation aber nicht treffen. „Ich werde die Impfberechtigten der Altersgruppe ,80 plus‘ in Salzgitter gesondert anschreiben und sie informieren, sobald mir die verlässlichen Aussagen zum Impfstart vorliegen.“

In den Impfzentren werde ohnehin erst begonnen, wenn alle Alten- und Pflegeheime landesweit mit der Erstimpfung durch sind - aktuell sei dies in Niedersachsen bei rund der Hälfte der Einrichtungen der Fall. Klingebiel: „In Salzgitter werden wir in den 15 Alten- und Pflegeheimen am kommenden Montag, 25. Januar, mit der Erstimpfung fertig sein.“

Salzgitter: Impfberechtigt ist zunächst Generation „80 plus“ - bitte Ausweis mitbringen

Berechtigt für eine Impfung im Impfzentrum sind im ersten Schritt alle Einwohnerinnen und Einwohner, die in diesem Jahr 80 werden oder bereits sind beziehungsweise älter sind. Diejenigen darunter, denen nicht sofort ein Termin für ihre Erst- und Zweitimpfung (21 Tage nach der Erstimpfung) zugewiesen werden kann, werden vom Land zunächst auf eine Warteliste aufgenommen und dann - abhängig von den Lieferungen der Impfstoffdosen - über ihre Termine in unserem Impfzentrum schriftlich und/oder telefonisch informiert.

Impfberechtigte müssen sich beim Termin im Impfzentrum durch ein geeignetes Dokument „ausweisen“, etwa Personalausweis oder Reisepass. Diese können auch bereits abgelaufen sein. Ebenso werden Rentenbescheide oder Schwerbehindertenausweise akzeptiert. „Es geht hier nur um eine vereinfachte Identitätsfeststellung durch das Impfpersonal vor Ort“, so Klingebiel.

Mit dem Taxi ins Impfzentrum: Kostenerstattung nur bei ärztlicher Verordnung

Impfberechtigte, die aus gesundheitlichen Gründen weder mit dem Auto noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Impfzentrum kommen können, müssen sich von Ihrem Hausarzt eine Transportbescheinigung ausstellen lassen, zum Beispiel für eine Taxifahrt. Diese Bescheinigung müssen sie dann zusammen mit (zunächst selbst bezahlten) Transportrechnung und Angabe einer Kontoverbindung beim Impftermin abgeben.

Die Impfzentren leiten diese Unterlagen ans Land weiter, das dem Impfberechtigten die Kosten erstattet - Achtung: Der Transport muss hierfür ärztlich verordnet gewesen sein. Klingebiel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in Niedersachsen, anders als das etwa Bremen und Berlin handhaben, keine Taxigutscheine für Impfberechtigte ausgegeben werden.

Bisher 2319 Corona-Impfungen in Salzgitter

Abschließend gibt der OB noch einen Überblick zum Fortschritt der Impfungen in Salzgitter (Stand Freitag, 22. Januar): Bis dato wurden im Stadtgebiet 2234 Erst- und 85 Zweitimpfungen vorgenommen.