Salzgitter. Der 27-Jährige soll gegen mehrere Außenspiegel von in der Albert-Schweitzer- und der Martin-Luther-Straße geparkten Autos getreten haben.

Täter nach Sachbeschädigung in Salzgitter gefasst

Der Polizei Salzgitter ist es noch Montag, 25. Januar, gelungen, einen 27-jährigen Mann zu stellen, der vorher die Außenspiegel mehrerer Autos beschädigt hatte. Wie die Polizei mitteilt, gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis.

Polizei erhielt Zeugenhinweise

In der Zeit von 21.30 bis 23.30 Uhr soll der Täter in der Albert-Schweitzer-Straße gegen zwei Außenspiegel getreten und diese so beschädigte haben. Ein Zeuge beobachtete die Tag. „Nach der Tat habe der Zeuge den offensichtlich ,aggressiv‘ wirkenden Mann kurze Zeit verfolgen können“, berichtet die Polizei.

Gegen 22.50 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass es in der Martin-Luther-Straße zu einem ähnlichen Fall gekommen sei. In der Zeit von 22.30 bis 22.50 Uhr soll der Täter demnach auch dort einen Spiegel beschädigt haben.

Die Polizei konnte den Mann im Rahmen ihrer Fahndung stellen. Laut Polizeibericht soll er unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

red