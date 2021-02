Bei einem Unfall in Salzgitter wurden am Samstagabend drei Menschen verletzt, einer davon schwer (Symbolbild).

Salzgitter. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Mann hatte an einer Kreuzung seine Haltepflicht missachtet. Der Sachschaden ist erheblich.

Unfall in Salzgitter: 19-Jähriger wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Salzgitter wurden am Samstagabend drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Gekracht hat es demnach gegen 19.50 Uhr, als ein 28-Jähriger die Kreuzung Neißestraße/Albert-Schweitzer-Straße passierte. Da die Ampelanlage ausgeschaltet war, hätte der Salzigitteraner eigentlich warten müssen - tat das aber nicht.

Unfall in Salzgitter: Drei Fahrzeuge beteiligt

Auf der Kreuzung kollidierte der 28-Jährige mit dem Pkw eines 19 Jahre alten Mannes aus Salzgitter, der die Albert-Schweitzer-Straße stadteinwärts befuhr und vorfahrtberechtigt war. "Nach der Kollision wurde eines der verunfallten Fahrzeuge gegen einen dritten Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Leipzig geschleudert, der verkehrsbedingt am Kreuzungsbereich angehalten hatte", heißt es im Polizeibericht.

19-Jähriger kommt schwer verletzt ins Krankenhaus - 24.000 Euro Sachschaden

Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Braunschweig. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Die beiden anderen Fahrzeugführer wurden jeweils leicht verletzt. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 24.000 Euro. Die Kreuzung wurde zur Unfallaufnahme vorübergehend voll gesperrt.

feu