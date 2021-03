„Zettel-Trick“ – Täter erbeutet in Lebenstedt Schmuck

Die Tat ereignete sich an der Straße Nebelflucht in Lebenstedt.

Mit dem sogenannten „Zettel-Trick“ war nach Polizeiangaben ein bislang nicht ermittelter Täter an der Straße Nebelflucht in Lebenstedt erfolgreich – am Montag, 1. März, ab etwa 8 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen ergaben laut Polizeibericht, dass zunächst ein Mann an der Wohnungstür einer 79-jährigen Frau geklingelt hatte. Nach dem Öffnen der Tür habe der Mann die Bewohnerin um einen Zettel gebeten. Die 79-Jährige habe daraufhin in der Wohnung nach einem Zettel gesucht.

In einem unbemerkten Moment kommt es zum Diebstahl

Diese Gelegenheit habe der Täter genutzt, um durch die geöffnete Wohnungstür in die Räume der Frau zu gelangen. Dort habe der Unbekannte schließlich in einem unbemerkten Moment Schmuckstücke entwendet. Der Täter kann laut Polizei so beschrieben werden: schwarze Haare (Kurzhaarfrisur), zirka 1,75 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, er soll einen Schnurrbart/Schnäuzer getragen haben und sei dunkel bekleidet gewesen.

Die Tipps der Polizei

Die Polizeiinspektion mahnt in diesem Zusammenhang zu besonderer Vorsicht, und warnt, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Niemals sollte in solchen Situationen die geöffnete Haus- oder Wohnungstür unbeaufsichtigt gelassen werden. Und weiter: „Bitte vertrauen Sie auch niemals darauf, wenn sich Ihnen gegenüber Fremde als Handwerker, Polizeibeamte oder als Vertreter anderer Berufe vorstellen und Zutritt in Ihre Wohnung begehren. Insbesondere geben Sie niemals Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse und kontaktieren sie immer den Auftraggeber der Fremden. In jedem Fall hilft Ihnen die Polizei zu jeder Zeit.“

red