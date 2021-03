Täter dringen in eine Lebenstedter Schule ein

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 2. März, 17.50 Uhr, und Mittwoch, 3. März, 7.50 Uhr, in eine Schule an der Straße An der Windmühle in Lebenstedt eingedrungen. Sie hätten sich Zugang durch ein Metalltor verschafft und im weiteren Tatverlauf die Tür eines Lagergebäudes der Schule aufgehebelt. Die Täter erbeuteten mehrere Computer und verursachten hierdurch einen Schaden von zirka 700 Euro, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

red