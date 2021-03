Lebenstedt. Ein Leichtverletzter und zwei Autos mit Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag am Diebesstieg ereignete.

Zwei Fahrzeuge kollidieren in Salzgitter im Kreuzungsbereich

Ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich laut Polizei am Montag gegen 17.10 Uhr auf Höhe der Mülldeponie Diebesstieg ereignet hat. Hier kollidierten demnach an einer Kreuzung zwei Fahrzeuge von Salzgitteraner Autofahrern.

Vermeintlicher Unfallverursacher fährt bei Rot

Der 36 Jahre alte vermeintliche Verursacher, so die Polizei, habe sich im letzten Moment entschieden, nicht abzubiegen, sondern weiter geradeaus zu fahren. Dies habe er getan, obwohl die Ampel Rot gezeigt habe. Im Kreuzungsbereich sei er mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammengestoßen, der abbiegen wollte, so die Polizei. Beide Autos seien seitlich kollidiert und hätten abgeschleppt werden müssen.

Der 51-Jährige sei leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden.

cz