Lina Wiegleb aus Lebenstedt liest am besten vor

Unter ungewöhnlichen Bedingungen hat die Stadtbibliothek Salzgitter den diesjährigen Vorlesewettbewerb ausgerichtet. Das teilt die Stadt mit. Der Stadtentscheid der 6. Klassen fand digital statt. Dazu reichten die teilnehmenden Kinder Videos ein, auf dem der Vorlesebeitrag als Film aufgenommen worden war. Gewonnen hat Lina Wiegleb.

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser in Salzgitter? Diese Frage galt es seit Mitte Februar zu beantworten. Die Schulsieger aus Salzgitter konnten bis Mitte Februar ihren dreiminütigen Vorlesebeitrag über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen und ins Rennen schicken. An wen der Titel gehen sollte, hat die Jury nun vor einigen Tagen in einer Videokonferenz entschieden. Der Jury gehörten an: Petra Stürmer für die Wohnbau Salzgitter, Barbara Henning als stellvertretende Leitung der Stadtbibliothek, Maria Gröschler von der Bibliotheksgesellschaft, Vorjahressieger Kani Kenzi Tercan und Anna-Lena Preuß vom Bundesfreiwilligendienst in der Stadtbibliothek.

Die Mitglieder im Gremium hatten zuvor alle Beiträge angeschaut und bewertet, bevor in der gemeinsamen Abschlussrunde die Sieger ermittelt wurden. „Das war keine leichte Aufgabe, weil alle Vorleserinnen eindrucksvolle Beiträge aufgezeichnet hatten. Alle Kinder hatten sich gleichermaßen textsicher mit interessanten Büchern präsentiert“, wird die Jury in der Mitteilung zitiert. Unter allen Teilnehmerinnen konnte sich dann Lina Wiegleb vom Gymnasium am Fredenberg mit ihrem Buch „Die drei !!! (Ausrufezeichen)…“ knapp vor den anderen Mitbewerbern durchsetzen. Sie wird Salzgitter im Bezirkswettbewerb des Vorlesewettbewerbs vertreten. Alle, die am Stadtwettbewerb teilgenommen hatten, erhielten als Belohnung und Anerkennung eine Urkunde und einen Buchpreis. Der vom deutschen Börsenhandel organisierte Vorlesewettbewerb fand zum 62. Mal statt.

red