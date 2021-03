Die sanierungsbedürftige Aula an der Goethestraße, die an die St.-Michael-Grundschule angedockt ist, ist das Traumdomizil, in das das Seeviertel-Treff-Team um Leiterin Petra Behrens-Schröter (von links), Petra Baumann und Olivia Iordache gerne einziehen würde.