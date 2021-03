Salzgitter. Interessierte von sechs bis zwölf Jahren können sich hier kostenfrei bei den Kinder- und Jugendtreffs anmelden. Aber auch an die Älteren ist gedacht.

Ostern steht vor der Tür, die Schulferien laufen an: Die Stadt Salzgitter bietet allen Interessierten ab sechs Jahren ein Online-Ferienprogramm an. (Symbolbild)

Stadt Salzgitter bietet für die Osterferien digitales Programm an

Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Salzgitter hat ein digitales Osterferien-Programm für sechs- bis zwölfjährige Kinder auf die Beine gestellt. Anmeldungen sind in den jeweiligen Kinder- und Jugendtreffs (KJT) möglich.

Nachdem die geplanten Betreuungsangebote aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung abgesagt werden mussten, haben sämtliche KJT-Teams (Ausnahme: der KJT Gebhardshagen) laut Mitteilung „in kürzester Zeit“ Online-Konzepte ermöglicht. „Damit die Kinder von zu Hause aus und trotzdem gemeinsam mit anderen die beiden Ferienwochen aktiv gestalten können“, heißt es weiter.

Digitales Osterferien-Programm in Salzgitter ab Montag, 29. März

Die digitalen Programme finden von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, sowie von Dienstag, 6. April, bis Freitag, 9. April, statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KJTs stehen jeweils von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr zur Verfügung und bieten verschiedene Online-Aktionen an – unter anderem Basteln, Malen, Spielen oder Rätseln.

Alle Kinder und Jugendlichen, die mitmachen möchten, können sich telefonisch oder per Mail an „ihren“ KJT wenden, um Informationen rund um den digitalen Zugang zu erhalten. Darüber hinaus erfahren sie, was für die jeweilige Aktion benötigt wird. Die Teilnahme ist kostenlos, das Mitwirken bei einzelnen Aktionen stets freiwillig.

Osterferien in Salzgitter: Jugendliche können nachmittags online zusammen kommen

Jugendliche Besucherinnen und Besucher können an den oben genannten Tagen auch nach 16 Uhr mit anderen aktiv sein und sich auf den Discordserver (https://discord.gg/cFzqP3a) schalten. Dieser darf ab 16 Jahren frei benutzt werden, mit Erlaubnis der Eltern ab 13. Hier gibt es ab 17 Uhr weitere Angebote.

red