Salzgitter. Probleme gab es laut Deutscher Bahn am Mittwochmorgen mit einem Stellwerk. Am Mittag hieß es dann: „Behoben“. Es komme aber zu Folgeverspätungen.

In Salzgitter ist es am Mittwoch zu Verspätungen im Nahverkehr gekommen – Grund: eine Stellwerk-Störung. (Symbolbild)

Wegen Störung: Verspätungen im Bahnverkehr in Salzgitter

Wegen Stellwerkproblemen im Bereich „Harz Nord“, so die Rückmeldung der Deutschen Bahn, ist es am Mittwochmorgen und -vormittag auch in Salzgitter zu Behinderungen im Nahverkehr gekommen.

„Fahre gerade mit der Bahn von Salzgitter nach Braunschweig. Auf den ersten Kilometern 25 Minuten Verspätung“, schrieb uns ein Leser dazu. Betroffen war unter anderem der Abschnitt Ringelheim - Braunschweig.

Störung an Stellwerk: Bahn-Verspätungen auch in Salzgitter

Zur genauen Ursache konnte eine Bahn-Sprecherin jedoch auf Nachfrage keine Angaben machen. „Techniker haben die Störung behoben“, teilte sie dann am Mittag mit.

„Behoben“ hieß es um circa 13 Uhr auch auf dem Twitter-Kanal des Unternehmens. Es könne aber noch zu Folgeverspätungen kommen, Kunden sollten ihre Reiseverbindung prüfen.

mkl