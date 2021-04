Stadt Salzgitter macht diverse Ausbildungs-Angebote

Abwechslungsreich und krisensicher: So beschreibt die Stadt ihre Studienplätze für das duale Studium Allgemeine Verwaltung (Abschluss Bachelor of Arts) in einer Mitteilung. Darüber hinaus gebe es freie Ausbildungsplätze für die Berufe Hygienekontrolleur/in und Gebäudereiniger/in. Bewerbungen seien bis Sonntag, 2. Mai, möglich.

Dualer Studiengang startet am 1. August

Interesse an Gesetzen und Freude im Umgang mit Menschen: Das seien Voraussetzungen für diesen am 1. August beginnenden Studiengang. Rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge stünden während dieses Studiums im Mittelpunkt. Die Stadtinspektor-Anwärter wenden die an der Hochschule gelernten Inhalte in berufspraktischen Zeiten in verschiedenen Fachdiensten im Rathaus an und lernen auf diese Weise die vielfältigen Aufgaben in der Stadtverwaltung kennen, heißt es weiter. Ein hohes Maß an sozialer und kommunikativer Kompetenz sei wünschenswert, um im Studium Team- und Führungsfähigkeit zu entwickeln.

Nachwuchskräfte erhalten Übernahmegarantie

Wer lieber die städtischen Gebäude reinigen, pflegen oder schützen möchte, sollte sich für eine Ausbildung zum Gebäudereiniger bewerben. Werkstoffkunde, der Umgang mit Chemie sowie das Führen, Warten und Pflegen von Reinigungsmaschinen und -geräten zeichneten diesen Beruf aus. Bei der Ausbildung zum Hygienekontrolleur stünden Fächer wie Chemie, Biologie und Gesundheitslehre auf dem Stundenplan. Praktisch werde das Gelernte dann bei Proben und in verschiedenen Tests umgesetzt. Das Besondere: Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung und des Studiums erhielten die Nachwuchskräfte eine Übernahmegarantie und damit einen festen Arbeitsplatz.

Online-Bewerbungen sind bis zum 2. Mai möglich.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Salzgitter unter www.salzgitter.de, „Karriereportal“.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Kontakt: Ausbildungsleiterin Dilara Akkus-Yayla, (05341) 8393786, Mail an ausbildung@stadt.salzgitter.de

red