Einbrecher bedrohen Bewohner in Salzgitter

Salzgitter. Unbekannte drangen in die Wohnung eines Paares ein und forderten Bargeld. Die Bewohner konnten die Täter aber in die Flucht schlagen.

Zwei Unbekannte sind am Freitagabend in Salzgitter in die Wohnung eines 28 und 23 Jahre alten Paares eingedrungen. Als die Täter, die eine Brechstange bei sich trugen, gegen 19.45 Uhr die Räume am Hans-Böckler-Ring betreten hatten, forderten sie von den Bewohnern Bargeld. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Einbrecher drohen Bewohnern in Salzgitter – und flüchten schließlich

Das Paar folgte der Forderung nicht, drohte stattdessen, die Polizei zu rufen – woraufhin die Unbekannten flüchteten. „Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete Männer, jeweils von schlanker Statur, gehandelt haben. Ein Mann sei etwa 1,65 Meter, der andere etwa 1,75 Meter groß gewesen. Beide trugen Mützen“, heißt es im Polizeibericht Die Polizei bittet Zeugen und Menschen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

feu