Drei Fahrzeuge an Unfall in Salzgitter beteiligt

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich laut Polizei am Samstag, 17. April, kurz nach 17.30 Uhr auf der Westfalenstraße ereignet. Ein 24-jähriger Mann, der in einem BMW in Richtung Salzgittersee unterwegs gewesen sei, sei versehentlich auf einen verkehrsbedingt abbremsenden VW eines 35-Jährigen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls sei der VW auf einen stehenden BMW geschoben worden.

Rettungswagen wird angefordert

Der 35-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Oberkörper, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde, so der Polizeibericht weiter. Der unfallverursachende BMW des 24-Jährigen sei nicht weiter fahrbereit gewesen. Der entstandene Gesamtschaden werde auf 3000 Euro geschätzt.

red