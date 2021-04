Fahrer räumt in Salzgitter den Konsum von Marihuana ein

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben nach mehreren Verkehrsdelikten am Wochenende. Demnach kontrollierte eine Streife am Samstag, 17. April, 7.45 Uhr, einen 28-Jährigen, der in einem Fiat-Transporter die Theodor-Heuss-Straße befuhr. Die Beamten hätten festgestellt, dass der Mann seit mehr als einem Jahr seinen Wohnsitz in Deutschland habe, sich aber nicht um eine Umschreibung seines aus einem Nicht-EU-Land stammenden Führerscheins bemüht habe. Gegen den Mann sei ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

Polizisten entdecken Auffälligkeiten

Um 19 Uhr sei dann im Ütschenkamp ein VW kontrolliert worden. Bei dem Fahrzeugführer, einem 23-jährigen Mann mit Wohnort in Salzgitter, wurden bei der Kontrolle körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die den Verdacht erweckten, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, heißt es im Polizeibericht. Mit diesem Verdacht konfrontiert, habe der Mann schließlich eingeräumt, Marihuana konsumiert zu haben. Ihm sei eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt worden.

red