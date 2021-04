Polizei muss bei Auseinandersetzung in Lebenstedt eingreifen

Lebenstedt. Zwei Nachbarn sind am Samstagabend in heftigere Streitigkeiten geraten, der eine setzte Spray ein. Gegen beide laufen nun Verfahren.

Am Ütschenkamp in Lebenstedt musste die Polizei wegen eines Nachbarschaftsstreits gleich zweimal anrücken. (Symbolbild)

In einem Mehrfamilienhaus am Ütschenkamp in Lebenstedt ist es am Samstagabend zu heftigeren Streitigkeiten gekommen, sodass die Polizei gleich zweimal eingreifen musste.

Streit in Lebenstedt: Nachbar flieht erst, setzt dann Spray ein

Im ersten Fall, so die Mitteilung, konnte sich einer der Beteiligten noch in die Wohnung flüchten und somit einer gewaltsamen Auseinandersetzung entgehen. Kurze Zeit später wurde er jedoch erneut von seinem Nachbarn bedrängt und nutzte zur Verteidigung ein Tierabwehrspray, wodurch neben dem Angreifer auch weitere Umstehende verletzt wurden.

Letztlich konnte die Situation durch die Polizeibeamten beruhigt werden. Gegen die beiden Streithähne wurden nun Strafverfahren eingeleitet, heißt es abschließend.

red